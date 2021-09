Ilie Bolojan, dispută cu Cîțu în ședința liberalilor: „Care sunt paşii următori, ce se întâmplă cu deteriorarea relaţiilor în coaliţie?”

"Modul în care evoluăm, în lumina luptei pentru şefia partiului, nu e de natură să crească autoritatea guvernului. Sper să nu fie nişte victorii a la Pirus în care după ce terminăm competiţia internă şi disputele cu partenerii să fim atât de răniţi încât să nu mai putem face mare lucru. Credeţi-mă, în percepţia publică, inclusiv în interiorul PNL-ului, la nivelul de bază, semnalele nu sunt foarte bune.Sigur, azi în situaţia în care ne aflăm noi raţional nu putem decât să dăm un vot de susţinere, dar unde ne duce mai departe, care sunt paşii următori, ce se întâmplă cu deteriorarea relaţiilor în coaliţie, pentru că vor rămân răni, sechele mari încât nu ştiu cum vom putea lucra, delegat sarcini, cât timp încrederea evoluează în direcţia asta. Trebuie avut grijă ce facem cei la nivel de vârf, vă spun, grijă mare că nu se vede că mergem într-o direcţie bună", le-a transmis Bolojan colegilor săi, potrivit surselor Epoch Times Premierul Florin Cîţu a spus că pentru ca guvernarea să meargă mai departe, este nevoie "de parteneri oneşti, nu de şantaj"."Sunt total de acord cu ce spune dl Bolojan. Dar pentru ca guvernarea să meargă mai departe e nevoie de parteneri oneşti, nu de şantaj. Nu putem pune în subsidiar dezvoltarea. Ce am făcut a fost singura modalitate de a ieşi din impas. Ieri am oprit şedinţa de guvern , Cioloş şi Barna au zis că vor veni cu amendamente , singura mea rugăminte a fost să nu şantajeze. Frica mea a fost că dacă cedez, mâine vor veni cu un alt şantaj şi un alt şantaj şi tot aşa. Au jucat la şantaj şi la rectificarea bugetară, şi la PNRR şi a fost ok şi ştiţi cât am lăsat din partea noastră pentru ca acest PNRR să fie acceptat, noi am fost cei flexibili", a afirmat Cîţu, potrivit surselor.