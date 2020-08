Seful Cancelariei premierului, despre transferurile de la PSD la PNL: "Nu exista o strategie de cooptare la nivel local sau parlamentar, sunt intelegeri locale"

"Nu exista o strategie, asa cum nu a existat nici la nivel local. Nu a existat la nivelul partidului o astfel de strategie de cooptare la nivel local si nu exista nici la nivel parlamentar, sunt intelegeri locale, care in lumina unor calcule politice la nivelul zonelor respective, au dus la aceste intelegeri.Totusi, PNL este un partid cu peste 1.100 de primari. Ne dorim ca la aceste alegeri sa castigam cat mai multe mandate si sa eliminam din administratia locala, acolo unde s-a dovedit absolut nociva influenta PSD-ului si prin aceste alegeri noi dorim sa schimbam modul de administrare locala (...). Cei care vin alaturi de noi in acest demers sigur ca nu este din initiativa noastra, este initiativa lor", a spus Ionel Danca pentru RFI Totodata, Danca spune ca motivul pentru care alesii locali ai PSD nu au fost refuzati de catre PNL este ca acestia ar putea conduce la un rezultat care sa schimbe modelul administratiei locale."Daca ei pot sa sprijine la obtinerea unui rezultat care sa duca la schimbarea modelului de administratie locala, intr-un sens in care modelul de administratie liberala a dovedit ca poate face performanta, este in interesul cetatenilor.Pana la urma, la aceste alegeri locale, in mare parte, este votat candidatul, sigur, cu o componenta politica, dar mai putin importanta, este in primul rand candidatul. Din cei peste 1.100 de primari PNL care candideaza la aceste alegeri, procentul este destul de mic al celor care au fost cooptati din alte zone politice, multi dintre ei fiind anterior de fapt tot din PNL," conchide Ionel Danca.