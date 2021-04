Seful social-democratilor ieseni, senatorul Maricel Popa: Il somez pe Costel Alexe sa redeschida spitalul mobil de la Letcani. Sa nu mai caute scuze

Maricel Popa sustine, intr-un comunicat de presa, ca in perioada cat a condus Consiliul Judetean Iasi a reusit sa aduca la Iasi un spital mobil cu 256 de paturi, el acuzand actuala conducere liberala a judetului ca a imprumutat de la Botosani o remorca cu 12 paturi de ATI, care poate provoca oricand o tragedie.Totodata, seful PSD Iasi i-a cerut sefului CJ Iasi Costel Alexe sa redeschida de urgenta spitalul mobil de la Letcani."Il somez pe Costel Alexe sa redeschida spitalul mobil de la Letcani. Sa nu mai caute scuze. Remorca pe care a operationalizat-o la Spitalul de Boli Infectioase poate avea oricand soarta celei de la Spitalul Victor Babes. Acolo au murit deja trei oameni. (...) Costel Alexe, nu te juca cu viata oamenilor! Am facut Spitalul de la Letcani pentru a salva vieti. A functionat foarte bine. Valul doi al pandemiei aproape ca nu s-a simtit la Iasi. De trei luni te eschivezi sa il redeshizi pentru ca e facut de mine. Sa dam cartile pe fata. Te deranjeaza ca e construit sub administratie social-democrata", afirma liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa.Seful social-democrat iesean spune ca judetul nu are nevoie la conducere de oameni "lasi si fricosi", care paseaza raspunderea dintr-o parte in alta."Daca nu faceti ceva rapid sectiile de terapie intensiva din Iasi vor deveni neincapatoare. Vor muri oameni pentru ca nu vor avea cum sa primeasca o gura de oxigen. Cine va fi vinovat? Tot PSD? Nu va este rusine ca in acest timp nu ati facut absolut nimic pentru ieseni? Nu va este rusine pentru ca in tot acest timp v-ati umplut buzunarele si v-ati indestulat din banii statului?Fiecare zi care trece inseamna oameni care mor cu zile din cauza incompetentei si arogantei unui presedinte de Consiliu Judetean care se gandeste doar la mosia de la Sculeni si la cum sa mai faca afaceri cu padurile si terenurile din Iasi", adauga liderul PSD Iasi, Maricel Popa.Spitalul mobil de la Letcani a fost inchis la inceputul acestui an, iar linia de garda a fost transferata la unitatea mobila de terapie intensiva cu 12 paturi care functioneaza intr-un TIR in curtea spitalului de Boli Infectioase din Iasi.