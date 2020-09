Seful statului, despre proteste: "Daca se respecta normele impuse si pentru altfel de adunari, s-ar putea organiza si forme de protest"

"E o problema cu siguranta foarte interesanta. Eu as fi de parere ca daca se respecta normele impuse si pentru altfel de adunari, in conditii de strica legalitate cred ca s-ar putea organiza si forme de protest. Cred ca autoritatile se tem de nerespectarea normelor, au fost manifestari in care toate normele au fost practic ignorate. In principiu, in masura in care s-ar respecta toate normele in vigoare, chestiunea s-ar putea discuta. In masura in care exista un astfel de interes, autoritatile se vor ocupa de asta", a spus Klaus Iohannis.