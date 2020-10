Senatoarea Florina Presada (USR) anunta ca a depus un proiect care limiteaza la cinci ani mandatul presedintelui Consiliului Legislativ

"Tocmai am depus la Camera Deputatilor, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de modificare a legii de functionare a Consiliului Legislativ. Acesta prevede un termen de 5 ani pentru mandatul presedintelui Consiliului Legislativ si situatii care pot atrage revocarea din functie a presedintelui CL si a presedintilor de sectii. Va asigur ca, daca proiectul nu va trece de aceasta majoritate parlamentara, ne vom bate pentru el in urmatorul legislativ ", a scris ea pe Facebook Plenul Parlamentului s-a reunit, marti, pentru numirile in functiile de presedinte al Consiliului Legislativ si de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul institutiei.Deputatul PSD Florin Iordache , fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean si secretarul general al Consiliului Legislativ, Ionut Duli Mazalu, si-au depus candidaturile pentru functia de presedinte al Consiliului Legislativ.Citeste si: Florin Iordache si Augustin Zegrean se lupta pentru sefia pe viata a Consiliului Legislativ. A inceput votul in Parlament