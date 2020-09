Senatoarea Roxana Paturca, exclusa din PSD pentru ca a absentat de la dezbaterea motiunii de cenzura: Se stia in grupul parlamentar PSD inca de dimineata ca motiunea nu va trece pentru ca nu se va face cvorumul

De asemenea, a anuntat ca va trece la PNL si ca va face campanie alaturi de sotul sau, care este deja membru al formatiunii liberale."Haideti sa va spun ceva! Se stia in grupul nostru parlamentar, inca din dimineata acelei zile, ca motiunea nu va trece pentru ca nu se va face cvorumul. Motivul este simplu: PSD pierduse deja sprijinul formatiunilor care ii asigurau majoritatea in Parlament, asa cum s-a vazut. In aceste conditii, ce rost are sa pretindem acum ca motiunea ar fi trecut daca eram eu prezenta in sala?", a declarat Paturca, intr-un interviu pentru atitudineadincalarasi.ro.Ea afirma ca a aflat din presa ca a fost exclusa din PSD si ca nu i s-a oferit nicio explicatie.Intrebata daca va trece la PNL, ea a raspuns: "Cu siguranta"."Voi fi in campanie alaturi de sotul meu la Borcea, primar PNL", a adaugat Roxana Paturca.Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis, a afirmat marti, dupa sedinta conducerii social-democrate, ca patru din cinci parlamentari care au lipsit la motiunea de cenzura au fost exclusi din PSD, iar in cazul lui Carmen Dan se va face o evaluare mai ampla a situatiei deoarece ar exista documente ca este vorba de o situatie medicala complicata."Prima decizie este de excludere a patru din cei cinci parlamentari care au lipsit ieri la motiunea de cenzura. Este vorba de domnul deputat Dan Ciocan, domnul Catalin Radulescu , domnul Adrian Todos si doamna Roxana Paturca. Acestia patru au fost exclusi, au fost confirmate deciziile de excludere din partid facute de organizatiile judetene", a declarat Simonis.Sedinta in care ar fi trebuit sa se dezbata motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban a fost inchisa luni din lipsa de cvorum, in sala fiind prezenti 226 de parlamentari, in conditiile in care ar fi trebuit sa fie cel putin 233.