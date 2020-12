Senator AUR dormitand in Parlament: "Eram in pozitia vishuddha chakra, activeaza conexiuni mintale speciale. Poetii o folosesc pentru inspiratie"

Senatorul AUR Mircea Daneasa ar fi fost surprins dormind pe un scaun in timpul unei sedinte parlamentare. In fotografie se observa ca parlamentarul sta inert, cu ochii inchisi, in timp ce masca din material plastic transparent ii era cazuta. Nu-i mai acoperea nici nasul si nici gura. Imaginea a fost publicata de site-ul stirisuceava.net Parlamentarul a explicat ca nu dormea, ci ca se afla intr-o pozitie care ii stimula creativitatea."Acolo este Camera Deputatilor. Eu eram langa un deputat AUR si pozitia aia inseamna presiune pe stern. Asta activeaza ceea ce in sanscrita se numeste . Asta activeaza conexiunile mintale speciale. Poetii o folosesc pentru inspiratie, cand vor sa scrie. Contextul: eram in Camera Deputatilor, cu o seara inainte de ultima zi parlamentara, cand s-au votat comisiile de interpelare a ministrilor. Sedinta s-a terminat pe la doua noaptea. Grupul parlamentar de deputati AUR a parasit sala in semn de protest, era noapte tarziu. La noi, la Senat , se terminase activitatea si noi nu am protestat, am stat pana la sfarsit.M-am dus apoi in Camera Deputatilor sa vad care este atmosfera. Ca sa imi dau seama pe cont propriu de ce au plecat. Am stat mult acolo. Eram obosit, dar nu imi era somn. Ma incitasera razboaiele acelea feroce si voiam sa vad cum se concluzioneaza. S-au concluzionat ca cei care aveau majoritatea au facut cum au vrut. Nu dormeam acolo. Imi pregateam niste idei pentru a doua zi la interpelare. Aveam interpelare la comisia Buget-Finante-Banci si ma gandeam daca este oportun sa pun intrebari negative sau sa fac o interpelare pozitiva si mi-am construit doua directii cu fraze adecvate. Asta mi-a prins bine", a declarat parlamentarul sucevean pentru Adevarul.ro Senatorul in varsta de 65 de ani se afla la primul mandat. Mircea Daneasa este sculptor, autorul statuii "Bucovina inaripata", din centrul municipiului Suceava. Artistul a declarat pentru postul regional de televiziune Intermedia Suceava ca prietenii "intre ghilimele" de pe Facebook au fost dezamagiti cand au auzit ca este candidat la Senat.CITESTE SI: