Senator PSD, mesaj extrem despre "pericolele" educatiei sexuale in scoli: Copiii sunt ghidati spre homosexualitate. Cum sa le spui cum sa se masturbeze?

Romania, cel mai mare numar de mame minore din Europa

In comisia pentru munca din Senat parlamentarii USR PLUS au votat pentru reexaminare si au depus patru amendamente care sa corecteze legea care vizeaza educatia pentru sanatate in scoli, respectiv educatia sexuala, oferind si garantiile necesare pentru eliminarea unor temeri ale altor parlamentari . Toate amendamentele au fost insa respinse."Astazi a fost o lupta pe viata si pe moarte de-a dreptul. Dupa cum multi stiti, Iohannis a trimis in Parlament pentru reexaminare Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Mai pe romaneste, disputa cu privire la educatia sexuala in scoli! Din fericire, in comisia de munca am reusit sa respingem cererea lui Iohannis. Omul asta chiar vrea ca in scoli copiilor sa se predea de fragezi practica masturbarii (dupa cum o cere OMS), dar pericolul din spate este altul, mult mai grav. Se vede deja in tari ca si Canada sau SUA: COPIII SA FIE GHIDATI SPRE HOMOSEXUALITATE! USR lasa impresia uneori ca este platit de ONG -urile LGBT. Altfel nu imi explic...", a sustinut pe Facebook senatorul PSD Maties Calin-Gheorghe,Social-democratul sustine ca la orele de educatie sexuala copii ar fi invatati "cum sa se masturbeze"."USR-ul a sarit de fund in sus (nicio trimitere la homosexualitatea clamata la rang de doctrina de piticii lui Barna) ca asta ne cere Europa! ATENTIE: accept pe oricine in jurul meu si nu voi discrimina pe nimeni dupa niciun criteriu, fie el si sexual. DAR SA II SPUI COPILULUI de 6-7 ani al acestei tari cum sa se masturbeze si sa ii insufli in mod voit si constient sa isi schimbe traiectoria sexuala...NICIODATA USR-ISTILOR!!!Nu ma credeti, uitati-va la Canada!!! Asta vrem?? EU NU!!USR-ul a vrut ca orele de sexualitate sa fie tinute de ONG-uri si sa nu faca parte din curricula Ministerului Educatiei!! Adica sa vina oricine si sa predea ce o vrea... Iar Ministerul Educatiei sa nu aiba nimic de spus... USR-ul si Iohannis au vrut astazi ca elevii sa fie obligati sa participe la orele de educatie sexuala. Adica sa elimine acordul parintilor!!! INACCEPTABIL!", a mai notat social-democratul.Raportul privind reexaminarea legii va fi dezbatut luni, 14 iunie, in plenul Senatului. USR PLUS reaminteste ca, in iunie 2020, sapte parlamentari PNL si PSD au introdus intr-un proiect de modificare a Legii 319/2019 un amendament care a inlocuit "educatia sexuala" cu "educatia sanitara" si care a conditionat participarea elevilor la ore de acordul parintilor.Romania are cel mai mare numar de mame minore din Europa, peste 700 de fete cu varste sub 15 ani devenind mame, cea mai mare incidenta si mortalitate din cauza cancerului de col uterin din UE, iar unul din patru tineri a contractat o boala cu transmitere sexuala. O cercetare din 2015 arata ca lipsa educatiei sexuale costa Romania circa 33 de milioane de euro pe an, conform sursei mentionate.