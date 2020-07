Senatorul PNL Iuliana Scantei, despre numarul mare de infectari cu COVID-19: Am ajuns aici datorita PSD si a institutiilor controlate politic, Avocatul Poporului si CCR

"Am ajuns aici datorita PSD si imi asum ceea ce spun. Suntem la o saptamana de la intrarea in vigoare a noii legi a carantinei si a izolarii si, din pacate, continuam sa inregistram o crestere a numarului de infectari la nivel national. Ieri () au fost peste 1.000 de cazuri noi.Trebuie sa recunoastem public, sunt efectele unei politici duse de PSD in Parlament si institutiile controlate politic, ma refer strict la Avocatul Poporului si la Curtea Constitutionala a Romaniei. Nu au facut altceva decat sa zadarniceasca incercarea cetatenilor si a medicilor de a se trata si de a limita efectele acestei boli. Pe de alta parte, nu au facut decat sa lase Guvernul, Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica fara instrument legal pentru a preveni si apara legal sanatatea publica si pentru a raspandi virusul in comunitate", a declarat ea.Senatorul iesean recomanda cetatenilor sa continue comportamentul responsabil si sa isi ia toate masurile de prevenire a infectarii cu COVID-19, sa poarte masti si sa respecte masurile impuse de autoritatile locale si centrale."Sa poarte masca, pentru ca intr-adevar salveaza vieti, sa pastreze normele de distantare sociala si, cel mai important, sa isi pastreze increderea in medici, sa nu se lase prada sau victime ale unor manipulari ale unor discursuri politicianiste iresponsabile care nu au urmarit decat sa introduca samburele neincrederii fata de masuri si fata de recomandarile medicilor. Daca in fiecare dimineata isi vor privi in ochi parintii si copiii sunt convinsa ca vor respecta aceste reguli", a adaugat Iuliana Laura Scantei.