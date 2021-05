Senatul a adoptat proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil de energie. A fost simplificata procedura de aplicare pentru ajutor

In functie de sistemul de incalzire utilizat aceasta indemnizatie este de 250 lei pe luna pentru gaze naturale, de 500 lei pe luna pentru energie electrica si de 160 lei pe luna pentru combustibili solizi sau petrolieri. Pentru energia termica, aceasta valoare de referinta va fi stabilita lunar in limita consumului mediu si in functie de pretul local al energiei termice facturate populatiei.Au fost 115 voturi "pentru", unul impotriva si 12 abtineri"In sfarsit avem o lege care defineste consumatorul vulnerabil. Dupa multe sedinte si ore de dezbateri in Comisiile reunite de economie si energie, alaturi de colegii mei, Alina Pop, Cristian Bordei, Dragos Popescu, Dan Ivan, care au contribuit cu amendamente si opinii valoroase, astazi a fost votat in plenul Senatului proiectul care vine in ajutorul oamenilor aflati in dificultate in a-si acoperi cheltuielile pentru consumul de energie. Este o lege asteptata inca din 2012. Astfel, in sfarsit putem veni in ajutorul oamenilor care au cea mai mare nevoie, care se confrunta cu asa-numita saracie energetica", a declarat senatoarea USR PLUS Silvia presedinta comisiei economice, de industrii si servicii, printr-un comunicat de presa al Senatului.Conform initiativei legislative, consumatorii vulnerabili sunt definiti ca persoane singure, al caror venit mediu lunar nu depaseste 1.445 lei sau familiile al caror venit mediu lunar este de maximum 810 lei/persoana, dar si persoanele care, din motive de sanatate, fie au nevoie de aparate electrice pentru a se mentine in viata sau sanatoase, fie au probleme care le impiedica mobilitatea, ori accesul la modalitati de informare.Este estimat ca peste 400.000 de persoane vor beneficia de suplimentul pentru energie si de ajutorul de incalzire, de la 1 septembrie 2022, mai indica sursa citata."De-a lungul discutiilor din comisiile reunite, legea a fost imbunatatita prin mai multe amendamente. Am simplificata aceasta procedura de aplicare pentru ajutor astfel incat sa ajungem cat mai usor la consumatorii vulnerabili si sa nu ii descurajam prin birocratie, lasand autoritatile locale sa faca demersurile necesare acolo unde este cazul", a adaugat Silvia Dinica.Daca exista suspiciuni, primarii pot solicita actele punctual sau se poate efectua o ancheta sociala de catre serviciul public de asistenta sociala.Ajutorul poate fi acordat nu doar pentru incalzirea, ci si pentru racirea locuintei, pentru sustinerea facilitatilor de gatit si asigurarea apei calde in gospodarie. Mai mult, acesta se acorda si pentru asigurarea continua a alimentarii echipamentelor electrice de care depinde viata persoanelor, din motive de sanatate.Senatul este prim for sesizat, iar decizionala este Camera Deputatilor.