Senatul a respins propunerea privind ziua libera pentru vaccinare. Urmeaza dezbateri in Camera Deputatilor

Au fost inregistrate 64 de voturi "pentru" ( USR PLUS si PSD ), 60 de voturi "impotriva" ( PNL si AUR ) si 4 abtineri. Proiectul de act normativ are caracter organic si pentru adoptare erau necesare 69 de voturi "pentru"."Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID 19 beneficiaza de zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, in ziua vaccinarii in cazul angajatilor din sistemul public si privat. De scutire de frecventa in ziua vaccinarii beneficiaza elevii si studentii, iar militarii profesionisti si in termen - de o zi de permisie", se arata in propunerea legislativa initiata de un grup de parlamentari USR-PLUS si respinsa luni de Senat Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.