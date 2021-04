Cererea DNA de incuviintare a urmaririi penale fata de Florian Bodog, luata in discutie luni de Comisia Juridica din Senat

Ulterior, pe baza evaluarii preliminare , Biroul Permanent al Senatului va fixa un termen pentru depunerea raportului de catre Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, dar nu mai mult de 14 zile.Conform Regulamentului Senatului, raportul comisiei este aprobat prin votul secret al majoritatii membrilor prezenti, urmand ca, in cel mult 5 zile de la depunerea la Biroul permanent, plenul Senatului sa voteze asupra lui.Hotararea privind cererea de urmarire penala, al carei proiect este intocmit de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, este adoptata cu votul majoritatii senatorilor prezenti, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia Romaniei, republicata. Votul este secret, exprimat prin bile.DNA solicita avizul Senatului pentru urmarirea penala a fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, fiind a doua oara cand o astfel de solicitare il vizeaza pe acesta.Fostul ministru este suspectat de abuz in serviciu, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata.Conform procurorilor, acesta ar fi actionat in mod direct pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze drepturile salariale pe o perioada de 12 luni fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contract si ar fi semnat in locul persoanei respective o serie de acte.