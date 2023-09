Senatul si-a redus bugetul, din nou, cu 2 milioane de lei

Biroul Permanent al Senatului a aprobat, marti, o scadere suplimentara a bugetului de peste doua milioane de lei.

Proiectul va fi supus miercuri aprobarii plenului prevazand un buget de 120.582.000 de lei, informeaza NewsIn.

Initial, bugetul aprobat in octombrie 2008 de catre Senat prevedea un buget de 146 de milioane, pentru ca varianta discutata in Biroul Permanent de luni sa prevada doar 123 de milioane. Marti, conducerea Senatului s-a intrunit din nou pentru a identifica alte modalitati de a reduce cheltuielile senatorilor pentru anul 2009.

"Ultimele reduceri se refera la cheltuielile de personal prin reducerea numarului de colaboratori cu 50%, eliminarea indemnizatiei pentru participarea la comisiile de examinare pentru concursuri si disciplina, precum si reducerea cu 7,2% a fondurilor alocate deplasarilor in strainatate", a anuntat Ioan Chelaru (PSD), chestor al Senatului.

In ceea ce priveste deplasarile in strainatate, acestea vor fi aprobate doar daca vor aduce un castig cert activitatii parlamentare sau daca sunt legate de prezenta Romaniei la organizatiile internationale. "S-a incercat sa nu se lase nicio portita pentru cheltuieli inutile", a adaugat Chelaru.

Dan Vasiliu, secretarul general al Senatului, a precizat ca in 2009 nu vor mai fi achizitionate automobile, aparate de aer conditionat, iar volumul achizitiilor de mobilier va fi redus la jumatate comparativ cu anul 2008. Totusi este necesar mobilier pentru doua noi comisii, cea pentru Regulament si cea pentru Afaceri Europene.

Proiectul luat luni in discutie de catre conducerea Senatului prevedea un buget de 122.962.000 de lei fata de suma de 146.439.000 de lei, prevazuta in Hotararea Senatului 62 adoptata in octombrie 2008.

La capitolul bunuri si servicii, cheltuielile vor fi reduse cu 10 milioane de lei, de la 33 de milioane la 23 de milioane. In cadrul acestei categorii, suma alocata deplasarilor in strainatate a scazut in raport cu bugetul din octombrie 2008, unde era de 4 milioane, la 3.600.000 de lei.

Pe de alta parte, sumele alocate pentru reparatii curente au crescut de la 1,4 milioane in 2008 la 2 milioane de lei in 2009, cresterea datorandu-se in special cheltuielilor legate de repararea si reconditionarea lifturilor.

