UPDATE DOCUMENT. Legea carantinei si izolarii a fost votata. Noile masuri prevazute in varianta adoptata de Senat

Actul normativ trebuie sa ajunga acum la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare, apoi, in termen de trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial, va intra in vigoare.Premierul Ludovic Orban s-a declarat multumit de forma rezultata din dezbateri.Principalele modificari aduse de legea carantinei si izolarii:- carantina persoanelor - masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, constand in separarea fizica a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent inalt patogen, de alte persoane, in spatii special desemnate de catre autoritati, la domiciliu sau la locatia declarata de catre persoana carantinata, stabilita prin decizie individuala motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei carantinate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege - izolarea - masura care consta in separarea fizica a persoanelor afectate de o boala infectocontagioasa sau a persoanelor purtatoare ale agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive, la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata, intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare, in vederea monitorizarii starii de sanatate si aplicarii unui tratament, dupa caz, masura instituita in scopul vindecarii si reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimtamantului persoanelor sau, in lipsa acestuia, prin decizia individuala motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei izolate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege- Carantina persoanelor se instituie pe baza informatiilor stiintifice oficiale si a definitiei de caz, la domiciliul persoanei, la o locatie declarata de aceasta sau dupa caz, intr-un spatiu special desemnat de autoritati, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent inalt patogen, care: sosesc din zone in care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel national, european si international de catre organismele competente in domeniu, au intrat in contact direct cu cel putin o persoana confirmata cu o boala infectocontagioasa.- In situatia in care persoanele mentionate anterior refuza masura carantinarii la domiciliu sau la locatia declarata de acestea, precum si atunci cand persoanele in cauza incalca masura carantinei pe durata acesteia, desi au consimtit-o anterior, medicul sau dupa caz, organele de control, recomanda, iar reprezentantul directiei de sanatate publica decide carantinarea persoanei in spatiul special desemnat de autoritati daca acestia constata riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara. Medicul sau dupa caz, organele de control, vor informa de indata directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti care confirma sau infirma, dupa caz, masura carantinarii persoanei in spatiul special desemnat de autoritati printr-o decizie cu caracter individual.- Izolarea persoanelor se instituie cu acordul persoanelor supuse examinarii atunci cand medicul constata riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara, intr-o unitate sanitara sau, dupa caz, intr-o locatie alternativa atasata unitatii sanitare in scopul efectuarii examinarilor clinice, paraclinice si a evaluarilor biologice, pana la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore.- Cel mai tarziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinarilor clinice si paraclinice si daca se mentine riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de transmitere comunitara, medicul recomanda prelungirea masurii izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unitatii sanitare ori, dupa caz, la domiciliul persoanei sau la locatia declarata de aceasta.- Izolarea la domiciliu sau la locatia declarata se instituie daca riscul contaminarii altor persoane sau al raspandirii bolii infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locatia declarata nu poate fi dispusa in situatiile in care informatiile stiintifice oficiale referitoare la tipul agentului inalt patogen, calea de transmitere si rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv intr-o unitate sanitara sau o locatie alternativa atasata acesteia- In situatia in care persoanele refuza masura izolarii la domiciliu sau la locatia declarata medicul informeaza de indata, dupa consemnarea refuzului persoanei, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, care, in termen de cel mult doua ore, va emite decizia prin care confirma sau infirma masura izolarii recomandata de medic, in unitatea sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata acesteia. Decizia are caracter individual si se comunica de indata persoanei in cauza. Decizia va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare a persoanei izolate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege.- In scopul prevenirii raspandirii bolii infectocontagioase, pana la comunicarea hotararii primei instante de anulare a actului administrativ contestat, persoana in cauza nu poate parasi locatia unde se afla izolata, fara incuviintarea medicului sau a reprezentantului directiei de sanatate publica.Comisia Juridica, dupa mai multe zile de dezbatere , a emis raportul privind legea izolarii si carantinarii propusa de guvernul Orban. Senatul, in calitate de for decizional, voteaza forma finala care va fi adoptata.Grupurile parlamentare PNL USR si UDMR au anuntat ca vor sustine modificarile propuse."Grupul USR va vota pentru aceasta lege si sunt sigur ca toata lumea va fi de acord cu masurile pe care le-am dispus.", a spus George Dirca, senator USR."Proiectul legislativ a fost imbunatatit, in opinia noastra, de prima Camera sesizata, iar forma adoptata de Camera a fost discutata de Senat . Reinteram pozitia UDMR - credem ca e necesara aplicarea cu prioritate a masurile de combatere si raspandire a epidemiei pe zone si judete. UDMR va sustine adoptarea raportului de admitere la acest proiect de lege, in forma prezentata in raport", a afirmat Karoly Zsolt Csaszar, senator UDMR."In primul rand exista satisfactia ca reusim totusi dupa o saptamana sa ajungem la vot cu un proiect necesar pentru sanatatea publica si a concetatenilor nostri. Am gasit foarte multe atacuri care nu aveau ce cauta, care nu e o lege facuta de PNL, ci e o lege pe care Guvernul trebuia sa o faca pentru Guvernele urmatoare, indiferent de culoarea lor politica. Cred ca doua au fost motivele care au incurcat mult in dezbaterea si adoptarea legii.Pe de o parte ca nu s-a inteles bine de la inceput ca nu e o lege anti-COVID, ci ca este o lege cadru, pentru orice epidemie, agent patogen care ar putea produce imbolnaviri in masa. Faptul ca acest lucru nu s-a inteles, a facut ca parte din masuri sa fie prost reglementate, iar aceasta stare a fost folosita politic si a fost exacerbata. Procesul de elaborare a functionat greu. Al doilea motiv e ca ne aflam intr-un an electoral si ascutirea sabiilor pentru competitie din 27 septembrie si pentru parlamentare joaca un rol determinat pentru tot ceea ce discutam in Parlament.Solutiile oferite de ministrul Justitiei, prezenta ministrului Sanatatii a reusit sa genereze armonie, la fel si prezenta in toate sedintele a lui Raed Arafat . Precum si venirea domnului Orban in Parlament. Nu e o lege foarte buna. E o lege perfectibila, care are o serie de originalitati, dar autoritatile medicale aveau nevoie de aceasta lege. E motivul pentru care PNL va vota aceasta lege, iar sarcina perfectionarii legii va fi a partidelor care gandesc la viitor si nu in cheia unei conotatii politice.", a declarat Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL."Cred ca e o premiera in ultimii 10 ani pentru Parlament ca sa aiba dezbateri pana la 3-4 dimineata.", a spus Robert Cazanciuc , presedintele interimar al Senatului."Domnule Orban, daca ne auziti, ati avut la dispozitie trei saptamani pentru a face o lege corecta clara, care sa nu lase loc de niciun abuz asupra cetatenilor. In seara zilei de 6 iulie ati adoptat in sedinta de Guvern proiectul care prevedea carantinarea persoanelor. De abia pe 7 iulie ati trimis la Parlament proiectul. Cu siguranta indolenta dvs a devenit politica de stat, dar asta nu e tot.Ati trimis Parlamentului un proiect de lege care era un dezastru total. Domnule premier Orban, apropo m-am bucurat ca v-ati facut timp in sfarsit sa veniti la Senat, dar sincer ma asteptam sa veniti la o dezbatere, nu la un simplu salut la comisia juridica. Ar fi trebuit sa aveti curajul sa le spuneti romanilor ce le promiteati de fapt sa ii trimiteti la carantina. Nu v-a mers. Ati mintit, santaj, totul pentru a va masca propria incompetenta. Chiar nu va crapa obrazul de rusine? Am reparat toate nenorocirile pe care voiati sa le bagati pe gat romanilor.Astazi vom vota o lege care nu permite abuzurile. Cu siguranta e bine ca ati plecat in viteza de la Parlament, pentru ca nu v-a ramas nimic de facut aici. Mai bine la Guvern, unde trebuie sa gasiti solutii pentru someri, sa dublati alocatiile copiilor, sa majorati pensiile, altfel nu veti mai avea nimic de facut nici la Guvern si veti pleca acasa si de acolo, pentru ca parlamentarii PSD sunt pregatiti de motiune de cenzura. Da, PSD va vota proiectul. Spunem nu, abuzurilor si votam pentru proiectul de lege aflat azi in dezbaterea Parlamentului.", a spus Radu Preda, liderul senatorilor PSD.Inaintea plenului de astazi al Senatului, Robert Cazanciuc a anuntat ca proiectul a fost modificat in proportie de 90% fata de forma initiata de Executiv.Camera Deputatilor a votat joia trecuta, in calitate de prim for sesizat, proiectul privind carantina si izolarea. Comisia juridica a Senatului s-a intrunit vinerea trecuta, precum si in fiecare zi de la inceputul acestei saptamani pentru a discuta proiectul de lege privind carantina.