Septimiu Bourceanu, candidat PNL Constanta la Senatul Romaniei: "Programul prin care toti romanii beneficiau de analize medicale gratuite trebuie reluat." (P)

-Din punctul meu de vedere, greul de-abia acum incepe. Dupa 20 de ani de conducere PSD, Constanta este un judet izolat. Trebuie reconectat la ceea inseamna fluxul administrativ Bucuresti - Constanta. Judetul trebuie sa fie deschis catre mediul economic, astfel incat sa avem capacitatea sa aducem investitii in Constanta, investitii care sa creeze locuri de munca, iar locurile de munca sa creeze plus valoare. Cand spun "judet", ma refer la toate unitatile administrativ-teritoriale, pentru ca imi doresc un judet puternic, un judet care sa conteze, un judet al carui cuvant sa aiba greutate in politica nationala. Daca ramanem in retorica a ceea ce nu s-a facut, avem o problema. Noi am fost votati pentru ca ne-am asumat sa facem, deci trebuie sa incepem sa facem acest lucru.-70% din fondurile europene din judetul Constanta au fost aduse de primarii PNL. Mi-as dori ca restul primarilor sa aduca aceeasi suma si sunt convins ca va primi cofinantare de la Consiliul Judetean. Este vorba despre proiectele pe care UAT-urile doresc sa le dezvolte si sa le implementeze. Eu consider ca un primar trebuie sa realizeze proiecte importante pentru localitate, nu trebuie sa vopseasca borduri. Cred intr-o prioritizare a investitiilor in functie de necesitatile pe care le are, la ora actuala, judetul Constanta. Aceste necesitati nasc si oportunitati. De aici trebuie pornit.PNL mai are un atu: o echipa unita. Electoralul a fost convins ca actuala echipa, sub conducerea lui Bogdan Hutuca, joaca sincer, corect si isi doreste cu adevarat sa castige. Este meritul sau ca a stiut sa construiasca o echipa care sa aduca rezultate. Uitati-va in judet: sunt primarii unde PSD a luat doar 6% sau chiar 2%, ca in Techirghiol. Capacitatea presedintelui a fost sa tina echipa unita, sa creeze un proiect in care sa creada si, mai mult decat atat, sa jucam corect fata de electorat.-Am fost ales de colegi, carora le multumesc, din doua motive: activitatea politica si proiectele mele. In afara de activitatea politica pe care am desfasurat-o in activitate, cea mai mica parte in Tulcea, cea mai mare, in Constanta, si de relatia pe care o am cu conducerea organizatiei, cu presedintii de organizatii, cu primarii, cred ca i-au convins si nenumaratele discutii pe care le-am avut cu colegii mei in ceea ce priveste necesitatea implicarii in reasezarea legislatiei care sustine sistemul medical.-Imi doresc sa se reiau acel program pe care ministrul Eugen Nicolaescu l-a implementat in anii 2005 - 2006: analize medicale gratuite pentru toti romanii. Rezultatul acestora ne ofera o statistica foarte importanta. Ministerul poate sa creeze, cu ajutorul lor, programe nationale de sanatate, poate sa sprijine mai mult programele de sanatate actuale. Astfel, din zona interventiei permanente, trecem in zona preventiva, in care avem o baza statistica reala, adusa la zi. Cel mai important este ca vom sti care este perspectiva. Avand aceste date, stim unde sa directionam fondurile, dar si cat si cum sa directionam, ceea ce este foarte important. Asa va scadea presiunea pe sistemul sanitar.In acelasi timp, aceste date o sa ne dea posibilitatea sa aflam de ce resurse umane avem nevoie in urmatoarea perioada. Ma refer la 10, 20 de ani, pentru ca un medic nu se formeaza peste noapte, ci in mai mult de 10 de ani. Statul roman trebuie sa stie astazi ce are de facut peste 10, peste 20 de ani. Masurile pe care le luam noi acum, de reglementare a sistemului sanitar, au efect atunci. Daca privim asa, lucrurile vor evolua foarte bine, pentru ca avem grija de resursa umana, o pregatim, o consolidam. Cel mai important beneficiar al acestei strategii care se refera la resursa umana este pacientul. Reforma sistemului medical se face pentru pacient, dar nu o poti face decat daca usurezi activitatea cadrelor medicale si a personalului suport pentru actul medical. In plus, trebuie facute investitii in infrastructura, dar investitii care ne folosesc. Avand statistica medicala, stim cum va evolua cazuistica in Romania pe diferite boli si atunci stii tu, stat roman, unde sa investesti, cat sa investesti, care sunt limitele si care este timpul pe care il ai la dispozitie. Totul pleaca de la preventie, statistica intocmita corect, pregatirea resursei umane, programe pentru a aduce resursa umana inapoi, programe pentru a o mentine aici. Toate aceste lucruri se regasesc in diferite aspecte legislative.-Si aici trebuie aduse modificari. Trebuie sa adaptam cadrul legislativ la realitatea din teritoriu. Legea 95 (n.r. legea privind reforma in domeniul sanatatii), care dateaza din 2006, trebuie completata, mai ales daca tinem cont de pandemia de coronavirus cu care ne confruntam de cateva luni. Trebuie introdus un capitol nou in Legea 95, care se refera la pandemii si epidemii, nationale, regionale si locale. Experienta din ultimele luni cere asa ceva. Important este ca acest cadru legislativ sa se realizeze plecand de jos si urcand, pas cu pas, pana la ministru si in Parlament.-Infrastructura medicala din Constanta are nevoie in primul rand de paturi in planul national de paturi. Actualul plan national de paturi a fost facut in perioada 2008 - 2012. S-a dorit, atunci, reducerea numarului de paturi la nivel national cu cateva zeci de mii, dar nu s-a tinut cont de realitatea din teren. Nimeni nu s-a uitat la Constanta, nimeni nu a aparat Constanta din acest punct de vedere. Trebuie sa gasim solutia, prin legiferare, sa indreptam aceasta eroare istorica, pentru ca judetul Constanta este unul cu adresabilitate regionala. Aici se adreseaza judetul Tulcea, uneori Calarasi si Ialomita. Sa nu uitam insa ca, de asemenea, judetul Constanta, pe specialitatea recuperare, are o adresabilitate nationala.