Seres nu-si retrage candidatura pentru PE

Codrut Seres nu renunta la candidatura pentru Parlamentul European si spune ca are, in acest sens, sustinerea PC.

In plus, candidatura sa este agreata si la nivelul Aliantei PSD+PC, in pofida trimiterii sale in judecata de catre procurorii DIICOT pentru tradare prin transmitere de secrete, a declarat el.

"Am sa ii dezamagesc pe cei care cred ca ma vor intimida si imi voi retrage candidatura la Parlamentul European. Nici nu se pune problema de asa ceva. Din punct de vedere politic nu am de gand sa ma retrag nici din Partidul Conservator, nici sa ma inscriu in alte partide, nu am de gand sa imi caut sustinerea, ca viitor candidat la Parlamentul European, pe la alte partide", a declarat el, conform unui comunicat de presa al PC remis ziare.com.

"Ca atare mergem inainte cu aceste lucruri. Este vorba de o decizie, de data aceasta, in cadrul Aliantei PSD+PC", a aratat Seres.

Dosar politic si fabricat

Fostul ministru al Economiei a spus ca dosarul in care este anchetat este unul "politic si fabricat". Acesta demonteaza acuzatiile aparute in mass-media, semnaland lipsa probelor, si crede ca dosarul este un show care face parte din grila de primavara a campaniei anticoruptie.

Tot el a declarat ca va merge in justitie pentru a-si demonstra nevinovatia, spunand ca, dupa ce pe 26 martie, a solicitat procurorilor, prin cereri, completarea dosarului cu noi probe, iar a doua zi, "a aparut" un rechizitoriu de 500 de pagini.

"Ma intreb de unde a reusit procurorul respectiv sa faca un rechizitoriu de 500 de pagini intr-o zi, presupunand ca atitudinea unui procuror este una corecta in care investigheaza si faptele, si probele, si mai ales, este un procuror impartial", a precizat Codrut Seres.

El a sustinut ca trimiterea sa in judecata a doua zi dupa anuntarea candidaturii pentru Parlamentul European nu este o coinicidenta, spunand ca acest dosar a fost folosit "ca o masina de produs noroi si a aparut numai in perioada campaniei electorale".

"In urma cu un an, cand imi depuneam candidatura pentru alegerile locale de la Baia Mare, procurorii DIICOT solicitau inceperea urmaririi penale. Inainte de depunerea candidaturii pentru Parlament, anul trecut, procurorii imi inmanau o noua ordonanta de incepere a urmaririi penale. la fel si acum", a mai spus Seres.

Codrut Seres a mai spus ca el nu a transmis "nicun fel de secret de stat" in ceea ce priveste Romaero si Avioane Craiova, adaugand ca nu isi da seama "daca suprafata construita a unor obiective care se regasesc in cartile funciare si inclusiv in judecatoria de sector, la sectorul 1, poate sa constituie un eventual secret de stat".

Tradare prin trnsmitere de secrete

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism i-au trimis, luni, 30 martie, in judecata pe fostul ministru al Economiei si Comertului, Codrut Seres, si pe fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Zsolt Nagy, impreuna cu alte alte persoane.

Procurorii informeaza ca "in sarcina inculpatului Codrut Seres s-a retinut si comiterea infractiunii de tradare prin transmiterea de secrete".

Potrivit DIICOT, fostul ministru al Economiei, Codrut Seres, a cautat sprijin pentru mentinerea in functie prin interventii la nivelul principalilor operatori de pe piata titeiului si gazelor, dupa ce s-au facut publice conditiile nefavorabile in care Romania importa gaze naturale de la Gazprom.

