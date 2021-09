Apar primele dezertări. Un membru PLUS refuză să demisioneze din funcția de Şef al Cancelariei Prim-Ministrului

Hossu are rang de ministru.Potrivit surselor citate, deşi e membru PLUS, Hossu are o relaţie apropiată cu primarul Clujului, Emil Boc Miniştrii USR PLUS şi-au depus marţi demisiile la Cabinetul premierului.Hossu a fost validat în funcție în 11 martie, fiind propus de Dacian Cioloș.Sergiu Hossu a absolvit Facultatea de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi un master în Ştiinţa Mediului în cadrul aceleiaşi universităţi. În 2017, a absolvit cursurile MBA ale Universităţii Hull din Anglia, deţinând o diplomă de Master of Business Administration.A activat în domeniul vânzărilor şi are o experienţă de peste 15 ani în funcţii de conducere, coordonând echipe în companii cunoscute şi apreciate în mediul de afaceri din Cluj-Napoca – AROBS, Rosal, Evozon. Este preşedintele filialei PLUS Cluj şi a fost ales consilier local în Cluj-Napoca la alegerile din septembrie 2020.