Sexualitatea, intre pudibonderie si exhibitionism

Cazul fetitei de 11 ani ramasa gravida in urma unui viol se apropie de deznodamant fara ca substratul profund al acestei situatii sa fi fost atins. Nici pedofilia unchiului, nici incestul si cu atat mai putin violul nu reprezinta, din pacate, noutati, iar daca sarcina ar fi fost intrerupta pana sa depaseasca 14 saptamani, cazul ar fi intrat in anonimatul unei drame individuale al carei ecou nu avea sanse prea mari sa depaseasca stirile de la ora 5.

Povestea a devenit un caz social, moral, juridic, religios abia dupa ce limita acestor 14 saptamani a fost depasita din pura ignoranta a copilului si a parintilor ei. O fetita care nu observa ca un fenomen lunar, cu care trebuie sa se fi obisnuit deja, nu se mai petrece si nu simte nevoia sa spuna asta mamei, o mama care la randul ei nu observa ca fetita nu mai are menstruatie, ca ii este, probabil, rau, si incepe sa-si schimbe dimensiunile sau observa si nu simte nevoia sa o duca pe fata la un consult medical sunt dovezi ori ale unei crase indiferente, ori ale unei crase inapoieri.

Cum, cel putin acum, parintii nu par indiferenti in privinta copilului, se pare ca ramane in picioare varianta a doua. Si, ma tem, cazul lor nu e singular.

Educatia sexuala in Romania este inca extrem de timida, strecurandu-se cu greu printre tabu-uri, pudibonderii si fariseisme.

In mod traditional, in Romania de dinainte de 1989 nu se vorbea despre sex decat in soapta, cat mai vag si folosind eufemisme. Copiii erau indopati cu legenda berzei aducatoare de bebelusi pana cand ajungeau sa descopere adevarul brusc, pe propria piele. Din nefericire, embargoul impus discutiilor deschise despre sex era valabil chiar si in familiile educate. Cunosc cazuri de mame medici care au refuzat sa vorbeasca cu propriile fiice despre sex chiar si dupa ce acestea devenisera, teoretic, fertile. In scoala si in media domneau aceeasi pudibonderie si inhibitie, iar despre Internet nu putea fi inca vorba.

Dupa 1989, portile s-au deschis larg, sexul a devenit o industrie de maxim succes, alimentat de razbunarea pe toate restrictiile de pana atunci. Victime sigure ale acestei industrii - tinerii, chiar copii inca. Ca dovada, varsta de incepere a vietii sexuale a scazut galopant, iar sexul s-a transformat intr-un sport la mare moda, fara niciun strop de mister, dar cu tot atatea necunoscute, pentru ca educatia sexuala a ramas la fel de fagila.

Parintii, tributari in majoritate mentalitatii in care au fost crescuti, nu s-au grabit sa-si lamureasca odrasele decat cel mult in privinta pericolului SIDA, iar in invatamant, orele de educatie sexuala au ramas mereu in stadiul de proiect si subiect de polemica. Fiecare a inteles ce s-a priceput, de unde s-a priceput, stiinta popularizata prin reviste si brosuri fiind maximum in aceasta materie pentru putinii interesati si de altceva decat placerea propriu-zisa. Ca dovada, numarul imens de cazuri de boli cu transmitere sexuala si cel inadmisibil de mare de avorturi intr-o perioada in care mijloacele contraceptive sunt atat de diversificate.

Aceleasi carente majore de educatie sexuala ii fac pe foarte multi dintre romani incapabili sa se refere la sex ca la o manifestare absolut normala si fiziologica care nu are nimic rusinos in ea. Este edificator si din acest punct de vedere cazul profesoarei din Zalau pusa la zidul infamiei dupa ce pe Internet au aparut imagini sustrase fara drept din propriul ei computer care o infatisau facand dragoste cu sotul ei, in propria lor casa.

Adica femeii i-a fost furata o intimitate absolut normala, legala si morala, care a fost transformata intr-un cap de acuzare. De ce ne miram si ne ofuscam oare ca o profesoara se iubeste cu barbatul ei, in casa ei, in loc sa ne infuriem groaznic pentru ca presa si-a permis sa faca dintr-o asemenea absoluta normalitate un caz? Ni se spune ca profesoara ar trebui sa fie un model pentru elevii ei. Corect, iar o femeie si un barbat, sot si sotie, facand dragoste in patul lor reprezinta un model demn de urmat.

Nu vad nimic rau nici in faptul ca o fantezie sexuala i-a indemnat sa se filmeze, in casa lor si in patul lor repet, dar vad o mentalitate sinistru deformata de moralisti si pudibonzi pe care ii suspectez ca anatemizeaza verzi de invidie chiar si orgasmul.

Ajungem astfel si la o alta problema care tot de educatia sexuala tine in mare masura. Foarte multe femei nu au experimentat niciodata orgasmul, fara sa fie cu adevarat frigide. De vina sunt multi factori: inhibitiile proprii si necunoasterea propriului corp, dar si nepriceperea si lipsa de interes a barbatului in privinta sexualitatii feminine. Toate, in principal, din cauza educatiei deficitare din familie si din societate.

Fetele educate de astfel de femei frustrate au toate sansele sa devina la randul lor femei frustrate. Din toate acestea cred exista o singura iesire. Educatia care, redand sexului locul sau de manifestare absolute normala, sa calmeze pe cat posibil excesele si intr-o directie si in cealalta.

