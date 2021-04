Silviu Predoiu, fostul sef adjunct SIE, a demisionat din partidul Pro Romania

"Atunci cand am decis sa ma inrolez intr-o formatiune politica am considerat corect, avand in vedere statutul meu anterior, sa imi asum public aceasta decizie, printr-o postare pe Facebook . Au fost putini cei care atunci m-au incurajat. De asemenea, imediat dupa rezultatul foarte slab inregistrat in alegerile parlamentare din decembrie anul trecut, am fost primul membru al conducerii partidului care, tot public, anunta ca ramane in partid pentru a contribui schimbarea modului in care se face politica in tara noastra. De data aceasta numarul celor care mi-au trimis sustinerea lor a fost sensibil mai mare.Astazi, la 15 luni de la inregistrarea cererii de adeziune, am hotarat, nu cu usurinta, sa ma retrag din partid si, daca nu din alte motive, atunci doar si numai pentru simetrie imi pare potrivit sa o comunic si public. Nu stiu care va fi reactia Dvs de aceasta data dar vom afla impreuna.Fiecare zi dintre cele petrecute in partid a fost insa o experienta in sine iar toate la un loc m-au ajutat sa inteleg mai bine cum arata din interior "lumea celor ce vor sa conduca lumea. Am intalnit in partid, la centru si in teritoriu, oameni minunati, sinceri, onesti, altruisti, adusi acolo de dorinta sincera de a face ceva pentru ceilalti, pentru comunitate. Lor vreau sa le multumesc pentru modul in care m-au primit si sa le cer iertare daca gestul meu ii surprinde si nedumereste. Am intalnit si persoane pe care nu as fi dorit sa le cunosc, oameni mici insa cu ambitii uriase, animati doar de interese, fara niciun fel de convingeri sau principii.In fapt, cred ca motivele pentru care plec din acest partid sunt exact cele care-i determina pe cei mai multi dintre cunoscutii mei sa spuna ca nu vor sa aiba nimic de-a face cu politica. Dar chiar si asa, dupa toate lectiile primite, cu tot respectul, nu pot fi de acord cu ei. Pentru ca politica este despre noi, politica sau mai ales felul in care se face aceasta ne influenteaza profund viata iar criza prin care trecem ne arata mai mult ca niciodata cat de importanta este coerenta politicilor publice si, in primul rand, calitatea oamenilor care le promoveaza.Iar daca vrem cu adevarat sa schimbam in bine viata noastra si a celor din jurul nostru, trebuie sa ne implicam.Probabil ca nu vom alege locul potrivit din prima incercare, la fel de probabil nu vom gasi forma cea mai potrivita de actiune de la inceput, dar nimic nu se castiga asteptand iar teama de esec este mai periculoasa si, implicit, mai daunatoare decat esecul in sine.Am invatat in ultimele 15 luni, privind si ascultand, multe lucruri noi, atat din categoria de "asa da" cat si din cea de "asa nu". Am vazut cum nu ar trebui sa se faca politica si cum nu ar trebui sa arate un partid. Nu am putut inca sa aflu suficient de multe despre cum ar trebui sa fie lucrurile in politica, dar nu voi renunta pana nu reusesc. Cineva spunea ca esti invins nu atunci cand cazi ci doar atunci cand refuzi sa te ridici. Eu ma ridic si m-as bucura daca intre Dvs vor fi cat mai multi care vor face acelasi lucru", a scris Silviu Predoiu pe Facebook.Intre anii 2000-2004, Silviu Predoiu a avut functia de sef de directie in cadrul SIE, conducand pe rand urmatoarele departamente: combaterea crimei organizate (2000-2004), antiterorism (2002-2003) si protectie interna (2003-2004).