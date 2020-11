Simona-Maria Vladica: "Ma autoproclam liderul dreptei din judetul Calarasi" (P)

"Toti simpatizantii de dreapta si toti alegatorii care au sustinut unul dintre partidele de dreapta pana acum merita ca vocea lor sa fie auzita in Parlamentul Romaniei, motiv pentru care, sambata, 14 noiembrie 2020 am anuntat in cadrul conferintei de presa organizata de PMP Calarasi ca voi fi noul lider al Dreptei din Calarasi.Am luat aceasta decizie in urma analizei situatiei politice precum si a actiunilor partidelor de dreapta din judetul Calarasi, a activitatii si implicarii liderilor lor, constatand ca se impune, ca o necesitate absoluta, ca vocea Dreptei sa fie auzita prin glasul meu. Pana acum dreapta din Calarasi nu a avut, de multi ani incoace, un lider adevarat care sa poata tine oamenii uniti si care sa dezvolte comunitatea. PNL Calarasi nu are lider nici acum si este divizat de interese personale mai mult ca oricand. USR Calarasi prin sefa lor doamna Amelia Giurcan se afla sub controlul direct si total al PNL Calarasi, prin legaturile de rudenie pe care le are cu un sustinator puternic al PNL Calaras, deci numai lider al dreptei nu este! Asadar, cei doi sefi de la PNL si USR Calarasi au dezvoltat impreuna o strategie de manipulare a alegatorilor de dreapta. Ori in aceste conditii in care nimeni nu se bate pentru alegatorii si simpatizantii de dreapta, PSD Calarasi va creste si va domina judetul Calarasi. Ori, acest lucru nu il pot nici accepta si nici tolera!Drept urmare, am anuntat in cadrul conferintei de presa ca voi fi noul lider al Dreptei din Calarasi, deoarece avem nevoie de un lider puternic care sa aiba dorinta si putinta sa se lupte pentru calaraseni. Fara un lider adevarat, puternic, dreapta din judetul Calarasi isi poate pierde orice credibilitate in urmatorii 4 ani, indiferent daca vom avea sau nu o guvernare de dreapta.Toate problemele, doleantele, propunerile, proiectele cerute de calaraseni trebuie sa fie prezentate si sustinute, spre a-si gasi rezolvare, de un lider puternic de dreapta, eu fiind singura capabila sa fac acest lucru. Desi am incercat din rasputeri in ultimele luni sa avem unitate de dreapta la Calarasi, din pacate nu am reusit. Unul dintre motive este dat de lipsa unui lider adevarat la PNL Calarasi, un lider care sa inteleaga politica si care sa fie capabil sa isi tina oamenii uniti. Actualul Presedinte PNL Calarasi, domnul Emil Dumitru nu are aliura si forta unui lider politic adevarat care sa se bata pentru cetateni. Nici nu pare a-si dori asta! Dansul este doar un fel de sef impus de la centru si atat. Mai mult, Emil Dumitru nu stie politica si nici cum sa coalizeze oamenii in jurul sau.In plus, deloc de neglijat este faptul ca, alaturi de el, in echipa, este un fost lider al organizatiei judetene a PSD Calarasi, domnul Ciprian Pandea, care nu poate fi asimilat acum unui liberal convins, asa ca, cei de dreapta, nu cred in el, oricat ar incerca acum domnul Pandea sa le aduca aminte primarilor ca era candva omul de baza, mana dreapta chiar, a doamnei Viorica Dancila (PSD).Mai mult cei doi, in cardasie, s-au vandut PSD-ului cu care au construit o majoritate si au sustinut astfel un Viceprimar PSD la Oltenita, unde Primarul este chiar de la PNL! Asadar, PNL Calarasi a ignorat in totalitate directiva trasata de Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, care a anuntat, pe 30 septembrie 2020, ca filialelor liberale le este interzis sa incheie aliante sau intelegeri cu PSD. Acum cred ca e limpede pentru toata lumea ca alegatorii de dreapta au fost pacaliti atat de PNL Calarasi cat si de USR Calarasi.In plus, ar mai fi o chestiune de lamurit, in special pentru sustinatorii PNL, si anume: oare cei doi consilieri PNL care au votat Viceprimarul PSD de la Oltenita, neidentificati inca de domnul Emil Dumitru or fi rude cumva cu cei doi consilieri PNL care au votat cu un Viceprimar tot de la PSD si la Primaria Municipiului Calarasi sau a fost doar o intelegere tip USL?!In acest context este evident ca toate aceste treceri de la un partid la altul, de la dreapta la stanga, de la PNL la PSD si invers, sunt facute doar de ochii lumii si doar in interes personal (de la lideri pana la primari), acest fapt fiind o dovada vie ca USL e inca functional la Calarasi!Asadar, ii chem pe toti alegatorii si simpatizantii de dreapta care nu se mai regasesc in partidele de dreapta in care credeau candva, in partide vandute altor partide pe baza de cumetrii, partide care practica prea mult traseismul politic pe baza de interes personal, sa vina alaturi de mine Simona-Maria Vladica, sa vina alaturi de Partidul Miscarea Populara Calarasi, partid pe care il conduc si sa voteze listele PMP pentru Parlamentul Romaniei, pentru ca impreuna sa readucem forta Dreptei in judetul Calarasi prin oameni cu adevarat de dreapta orientati cu adevarat catre cetateni.Echipa PMP merita o sansa! Echipa PMP merita votul dumneavoastra. Pe data de 6 Decembrie 2020.Daca voi fi aleasa Deputat atunci calarasenii vor vedea ce inseamna sa ai un parlamentar care sa iti reprezinte cu adevarat judetul in Parlamentul Romaniei, dreapta are nevoie de politicieni si de lideri seriosi, dedicati, devotati, implicati si carora sa le pese de interesele oamenilor!Va astept la vot pe data de 6 decembrie 2020, de Sfantul Nicolae, pentru a restabili respectul pentru alegatorii de dreapta, prin PMP!Votati un lider al Dreptei! Votati PMP!" - a declarat Simona-Maria Vladica.Presedintele Organizatiei PMP Calarasi, doamna Simona-Maria Vladica, deschide lista pentru Camera Deputatilor, pentru a fi deputat in Parlamentul Romaniei, lista de candidati PMP fiind compusa din buni profesionisti, care au un CV vast, un loc de munca si o meserie. Simona-Maria Vladica este mama a 4 copii, preda la Universitate la Facultatea de Psihologie, fiind si mediator autorizat. De asemenea, Simona-Maria Vladica conduce un ONG prin care deruleaza actiuni caritabile, dar si activitati instructiv-educative pentru profesionisti.La Senat, lista este deschisa de domnul Senator in functie Catalin-Lucian Iliescu. Acesta este casatorit, are 45 de ani, 5 copii, provine dintr-o familie de militari si este crestin-ortodox. In trecut a ocupat functiile de consilier general al Primariei Capitalei si Presedinte al Comisiei de Cultura si Culte a Consiliului General.Domnul Catalin-Lucian Iliescu a decis sa candideze pentru un nou mandat de senator, deoarece vrea sa continue proiectele pe care le-a inceput. Daca va ajunge, din nou, in Parlament, Iliescu va sprijini primarii pentru a transforma judetul intr-o oaza de sanatate si progres. In acest an demnitarul a depus 5 proiecte de lege si este semnatar al altor 34 de proiecte de lege.Iata mai jos cateva dintre obiectivele echipei de candidati atat pentru Camera Deputatilor cat si pentru Senatul Romaniei, care au in prim plan urmatoarele:✓dezvoltarea unui program national de modernizare si constructie pentru crese, gradinite si cate un after-school pe langa fiecare scoala din judet (efectuarea temelor si o masa calda la pranz pentru elevii care frecventeaza scoala), conform noilor cerinte de distantare fizica, la standarde europene, inclusiv cu surse de energie verde;✓dotarea cu aparatura digitala a unitatilor scolare din judetul Calarasi - laboratoare, biblioteci, sali de clasa, in acord cu solicitarile acestora; folosirea de bani europeni nerambursabili, nu imprumuturi paguboase de la banci;✓finantarea, pregatirea si specializarea cadrelor didactice pentru predarea la distanta, printr-un program de pregatire continua;✓Internet gratuit in fiecare scoala si transport gratuit pentru elevi. Reducerea abandonului scolar trebuie sa devina prioritate;✓Program national de relansare a scolilor de meserii, la standarde europene si care sa permita pregatirea tinerilor pentru cerintele actuale ale pietei;✓Cresterea alocarilor din PIB pentru cercetare.✓accelerarea investitiilor in spitalele din Judetul Calarasi, in functie de profil, cu echipamente de ultima generatie pentru tratarea pacientilor;✓infiintarea in regim de urgenta, a unor centre de diagnostic si tratament cu spitalizare de zi (dispensare medicale) si puncte de prim ajutor ce vor functiona in fiecare comuna, in tot judetul;✓dotarea fiecarei comune din judet cu o ambulanta;✓construirea, dotarea si punerea in functiune a unui centru balneo-fizio-terapeutic in judetul Calarasi unde toti pacientii si pensionarii cu probleme de sanatate sa poata urma tratamente de recuperare decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.✓PMP a depus in Parlament Legea privind organizarea si functionarea sistemului de Sanatate, redactata de cei mai buni specialisti ai Romaniei in managementul sanatatii, Noua Lege a Sanatatii se axeaza pe 6 directii esentiale: organizare, finantare, politica medicamentului, asistenta primara, serviciile spitalicesti si resursele umane.✓investitii pentru relansarea industriei locale si asigurarea de locuri de munca mai bine platite pentru calarasenii care vor sa munceasca in acest judet;✓infrastructura necesara pentru antreprenorii calaraseni care doresc sa inceapa o afacere aici, in judet: parc tehnologic in Municipiul Calarasi si in Oltenita = locuri de munca in spatii de birouri dotate cu tot ce e nevoie, depozite frigorifice pentru legume si fructe, tesatorii, fabrici de procesare a diferitelor produse, microfabrici, etc.;✓revigorarea satelor prin crearea unui program ce va facilita concesionarea catre cei care doresc sa munceasca dar nu au pamantul necesar, a cel putin 5 ha de teren. Terenul poate fi acordat din disponibilul la nivel local al comisiilor de fond funciar ori din disponibilul de la comisia de fond funciar judetean;✓sprijinirea afacerilor locale prin taxe mai mici pentru antreprenorii calaraseni in primii 2 ani; Reducerea taxelor pe munca, cresterea investitiilor pentru relansarea industriei locale si sprijinirea afacerilor locale, a antreprenorilor romani.✓cresterea potentialului de consum al economiei romanesti pentru gazele din Marea Neagra; Reteau de gaze trebuie extinsa la minimum 65% pentru gospodariile Romaniei. Sustinem relansarea industriei petrochimice prin repornirea celor 5 combinate petrochimice care au aviz de mediu pentru functionare;✓In exercitiul bugetar al Uniunii Europene 2021-2027, extindem reteaua de gaze naturale, reteaua de alimentare cu apa potabila si canalizare in tot judetul Calarasi; La finalul anului 2027 fiecare gospodarie din judetul Calarasi va fi racordata la retelele de utilitati: gaze, apa si canal;✓oferirea gratuita de servicii de consultanta, scriere proiecte si implicare in implementarea proiectelor europene pentru orice cetatean al judetului Calarasi care doreste sa scrie si sa depuna proiecte pe fonduri europene.✓transparenta totala in administratia publica. Publicarea online a tuturor contractelor si facturilor institutiilor publice. Doar asa oprim risipa banilor publici!✓scaderea pretului la apa si canal in judetul Calarasi, oprind furtul din banul public;✓alocarea de fonduri pentru renovarea bisericilor si reabilitarea / extinderea cimitirelor existente;✓digitalizarea institutiilor publice. PMP sustine depunerea si eliberarea actelor electronic si extinderea la nivelul fiecarei primarii a proiectului de plati online a tuturor taxelor si impozitelor, prin programul www.ghiseul.ro ✓Referendum pentru imprumuturi mai mari de 5% din bugetul comunitatii. Orice primarie care vrea sa agajeze un imprumut ce depaseste 5% din bugetul local va cere acordul cetatenilor printr-un referendum online. Romanii nu mai pot continua sa fie simplii spectatori, ei trebuie sa fie parte a deciziilor care ii afecteaza direct.✓Atragerea de fonduri europene pentru sistemul national de irigatii si pentru constructia de sere, depozite frigorifice pentru depozitarea legumelor, fructelor si a altor produse romanesti. Furnizarea gratuita a apei timp de 3 ani in zonele afectate de seceta;✓Decolmatarea canalelor de irigatii, repararea sistemelor de pompare, achizitia de sisteme fixe si mobile de irigatii si oferirea gratuita a apei catre fermieri;✓sprijinirea prin granturi si fiscalitate scazuta a agriculturii ecologice;✓incurajarea dezvoltarii de mici intreprinderi in mediul rural pentru prelucrarea produselor agricole romanesti;✓subventii egale pentru fermierii romani si cei din celelalte state membre UE;✓respectarea producatorilor autohtoni - acestia trebuie sa isi vanda marfa in comunitatile din care fac parte, inclusiv prin infiintarea de piete ori reabilitarea celor existente.✓PMP este singurul partid care lupta pentru reducerea numarului de parlamentari la 300 si care a depus in Parlament doua proiecte, astfel incat vointa romanilor sa devina lege.Oprirea taierilor ilegale de paduri si depozitarile ilegale de deseuri✓padurile Romaniei nu sunt marfa de export! PMP militeaza pentru oprirea taierilor ilegale si irationale de paduri si exportul ilegal de lemn brut care au condus la cresterea preturilor pentru lemnul folosit la incalzire;✓finantarea unui program national de reimpadurire si stimularea financiara a proprietarilor de terenuri pentru impadurirea anuala a unor suprafete echivalente a 1% din totalul terenurilor pe care le detin;✓plantarea de perdele forestiere de protectie in jurul aglomerarilor urbane din judet (Calarasi si Oltenita) pentru a reduce patrunderea prafului din Baragan in orase, dar si pe camp pentru a bloca curentii de aer care usuca pamantul si pentru a preintampina viscolirea zapezilor;✓accesarea de bani europeni pentru a construi microfabrici de reciclare ecologica a gunoaielor (zona Calarasi, zona Oltenita, Budesti, Lehliu-Gara, etc.) care sa asigure valorificarea energetica a resturilor menajere pentru a avea astfel combustibil pentru apa calda/caldura.-reabilitarea tuturor drumurilor din judet in timpul mandatului, nu doar inainte de alegeri;-Din respect pentru toti oltenitenii care fac naveta zilnic de la Oltenita la Bucuresti, PMP a depus deja un proiect de lege in Parlamentul Romaniei cu privire la construirea drumului expres pe 4 benzi Bucuresti - Oltenita. Pentru calaraseni PMP a depus si Drajna Noua-Calarasi. Banii vor fi alocati din bugetul Ministerului Transporturilor, iar termenul de executie va fi de patru ani de la data promulgarii prezentei legi.-Din respect pentru toti calarasenii PMP a depus deja un proiect de lege in Parlamentul Romaniei cu privire la construirea drumului expres pe 4 benzi intre Drajna Noua si Municipiul Calarasi.-infiintarea unei zone metropolitana cu centrul in Municipiul Calarasi ce va include comunele invecinate: Modelu, Roseti, Cuza Voda, Valcelele, Gradistea, Dragalina si Stefan Voda (aprox. 130.000 de locuitori);-infiintarea unei zone metropolitane cu centrul in Orasul Oltenita ce va include comunele invecinate (cu aceleasi facilitati ca pentru zona metropolitana de la Calarasi): Chirnogi, Curcani, Radovanu, Mitreni, Ulmeni, Cascioarele, Spantov, Luica (aprox: 56.380 locuitori);-implementarea transportul public gratuit pentru elevi, profesori si pensionari in cele doua zone metropolitane de mai sus;-realizarea magistralei de transport pe apa Rin - Main - Dunare care va lega Constanta de Rotherdam si Marea Neagra de Marea Nordului;-dezvoltarea agroturismul cu specific rural autohton - mancaruri traditionale din peste in zonele cu balti si/sau in zonele cu iesire la Dunare;-sustinerea unor proiecte pentru conservarea valorilor traditionale si promovarea mestesugurilor locale - produsele vor fi vandute turistilor;-dezvoltarea unor proiecte de tesatorie/broderie camasi traditionale din in la domiciliu, pentru femeile casnice sau pentru cele care nu se pot deplasa la un loc de munca - vanzarea produselor la turisti;-redeschiderea/modernizarea/extinderea porturilor Calarasi si Oltenita atat pentru acostarea vaselor de croaziera, cat si a vaselor comerciale (port de containere) cu sustinerea europarlamentarilor PMP prezenti la Bruxelles;-eliminarea taxelor pentru spatiile in care isi desfasoara activitatea hotelurile, restaurantele, cafenelele. Impozit 0 pentru perioada 2020-2021."Va indemn sa iesiti intr-un numar cat mai mare la vot si sa ii trimiteti in Parlamentul Romaniei pe cei care cu adevarat pot fi vocea judetului Calarasi in Parlament! Votati marul! Votati echipa PMP!", a mai spus Simona-Maria VladicaImpreuna miscam Romania!Impreuna miscam Calarasiul!Votati Catalin-Lucian ILIESCU, SENATOR!Votati Simona-Maria VLADICA, DEPUTAT!