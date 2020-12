Un consilier local din Galati a pus pe altcineva sa voteze in locul lui, intr-o sedinta online. Totul a fost filmat

Potrivit viata-libera.ro, in imaginile transmise live se vede clar cum, dupa o ora si 13 minute de sedinta, Gheorghe Bezman se ridica din fata calculatorului, iar in locul sau se asaza un barbat, care a votat timp de 45 de minute, in locul consilierului Bezman.Sursa citata arata ca, la un moment dat, consilierul local PNL Valeriu-Laurentiu Onose, i-a atras atentia presedintelui de sedinta, viceprimarul PSD Sorin Enache, ca "in locul domnului Gheorghe Bezman voteaza altcineva!"."Il punem sa se prezinte?!", a replicat viceprimarul."Ar trebui, ca altfel e un vot viciat. Voteaza altcineva", a spus consilierul liberal."A lasat camera si a plecat!", a precizat si consilierul local USR Andrei PosticaAuzind toata discutia, persoana cu pricina s-a ridicat si a disparut din imagine, mai arata viata-libera.ro.Adevaratul Gheorghe Bozman FOTO viata-libera.ro"Sosia" lui Gheorghe Bozman FOTO viata-libera.roPotrivit sursei citate, dupa ce a fost dat de gol, Gheorghe Bezman a revenit in sedinta, dar nu a cerut cuvantul pentru a explica ce anume s-a intamplat si cine este persoana care a votat in locul sau.