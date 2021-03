Ce spun social-democratii din Senat despre eliminarea securistilor din functii publice. "De la sloganuri la fapte e o diferenta mare"

"Riscati foarte mult. Vreau sa ii aduc aminte sefului dumneavoastra de partid , care voia 'Fara penali in functii publice' si care a constatat brusc, ajungand la guvernare, (...) ca deja coruptia a devenit un lucru marginal. Hai sa vedem unde ajungem si cu securistii", a spus liderul senatorilor PSD , Lucian Romascanu, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Economiei.Si senatorul Daniel Zamfir s-a declarat de acord cu cele propuse de ministrul Claudiu Nasui."Este un indemn pe care nu am cum sa nu mi-l doresc, asa cum ne sugereaza domnul ministru Nasui. (...) De la sloganuri la fapte e diferenta mare", a spus Zamfir.CITESTE SI: Dan Barna, despre proiectul registrului lucratorilor fostei Securitati: "Pesedisti, votati? Aveti curaj sa va uitati in oglinda?" Presedintele Senatului, Anca Dragu, a incercat, in calitate de presedinte de sedinta, sa il determine pe Daniel Zamfir sa se refere la motiunea in dezbatere "Ati ajuns mult prea repede presedintele Senatului, fara sa aveti pic de experienta. Lasati, ca lucrurile stau altfel in Senat ! Avem libertatea la cuvant", i-a replicat Daniel Zamfir.Pe de alta parte, senatorul PSD Radu Oprea l-a acuzat pe ministrul Claudiu Nasui, in cadrul dezbaterilor motiunii, ca are ca obiectiv "distrugerea economiei romanesti"."V-am acuzat ca nu aveti viziune si ca nu aveti un obiectiv pentru ca nu vorbiti cu antreprenorii. M-am inselat! Aveti o misiune, este foarte clara, aveti un obiectiv si acesta este de distrugere a economiei romanesti, de distrugere a capitalului autohton", a sustinut Oprea.Senatul a dezbatut si votat marti, in plen, motiunea simpla intitulata "O Romanie in agonie, cu Nasui la Economie", prin care cei 41 de semnatari, senatori PSD, au solicitat demiterea "imediata" a ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Motiunea a fost respinsa. S-au inregistrat 55 de voturi 'pentru', 72 'impotriva' si o abtinere.