Solomon condamnat Liderul senatorilor PP-DD: Nu luam si noi decizii rapide impotriva lui

Condamnarea la trei ani de inchisoare pentru coruptie a senatorului PP-DD Antonie Solomon nu va fi urmata si de sanctiuni din partea partidului sau, spune liderul de grup al senatorilor formatiunii lui Dan Diaconescu, Haralambie Vochitoiu.

Vochitoiu spune ca ii pare rau de ce i s-a intamplat colegului sau si ca spera ca acesta "sa-si dovedeasca nevinovatia".

"Totusi, nu e definitiva sentinta, pot sa spun doar ca regret si imi pare rau pentru el, sper sa-si dovedeasca nevinovatia, ca om si ca membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu", a declarat Vochitoiu pentru Ziare.com.

Intrebat daca Solomon va fi exclus ori suspendat din PP-DD, Vochitoiu a raspuns: "Nu s-a pus in discutie aceasta problema, mai ales ca e vacanta parlamentara. Noi stiam de acest proces, ne-a adus la cunostinta si, in functie de cum evolueaza lucrurile, vom lua o decizie.

Nu o sa ne apucam sa luam si noi decizii rapide impotriva lui, cel putin asta spun eu, ca lider de grup, daca va fi alta decizie a conducerii, vom actiona in consecinta".

Fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, trei ani de inchisoare cu executare

Fostul primar al Craiovei Antonie Solomon a fost condamnat, joi, la trei ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie.

Curtea Suprema s-a pronuntat joi in dosarul in care Solomon, senator ales pe listele PP-DD, este acuzat de luare de mita si fals in inscrisuri.

Decizia Curtii nu este definitiva, ea putand fi atacata la Completul de cinci judecatori ai Instantei Supreme.

Aceeasi pedeapsa a fost dispusa si in cazul omului de afaceri Cornel Penescu, acuzat de dare de mita.

Fostul edil este acuzat ca ar fi luat, in 2006, 50.000 de euro mita de la Cornel Penescu, cu scopul de a elibera o autorizatie de constructie pentru un teren pe care urma sa fie ridicat un centrul comercial al lantului detinut de omul de afaceri.

