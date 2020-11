Sorin Grindeanu: Romania nu poate progresa atata timp cat are un Nero la Finante care a dat foc bugetului tarii

Sorin Grindeanu l-a criticat in termeni duri, duminica seara, intr-o conferinta de presa, pe ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, precizand ca il "someaza" pe acesta sa prezinte Legislativului proiectul bugetului de stat pentru anul viitor."Prima conditie pentru a discuta despre dezvoltare este ca in fruntea statului, in Guvern, sa existe oameni competenti si responsabili, oameni care inteleg situatia extrem de grava cu care ne confruntam. Romania nu poate progresa atata timp cat are un Nero la finante care topaie pe Facebook sarbatorind inconstient victorii in timp ce a dat foc bugetului tarii din temelii, victorii care de fapt sunt doar mari infrangeri pentru Romania si pentru nivelul de trai al romanilor. Doar un inconstient desface sampania in timp de Romania se prabuseste. Am un singur mesaj pentru domnul Citu: sa vina repejor cu bugetul sa-l prezinte, la fel de repede cum a fugit din Parlament de frica sa nu ajunga premier . Sa vina si sa le arate romanilor cifrele bugetului pe anul viitor. Macar acuma sa aiba curaj, sa nu mai fuga de responsabilitate", a afirmat Grindeanu.Liderul social-democrat a precizat ca, luni, PSD va propune in Parlament ca Guvernul sa inceapa procesul de transparenta publica in ceea ce priveste proiectul de buget."Noi vom merge cu aceasta propunere in Biroul Permanent, sper sa fie de acord toate fortele politice, sa avem acest proces de transparentizare, pana la urma noi acest lucru il cerem. Nu vad de ce se fac ca nu inteleg si domnul Orban si domnul Citu, pentru ca e normal ca romanii sa stie ceea ce ii asteapta la anul. Iar acest normal se traduce, in aceasta etapa, prin prezentarea acestui proiect de buget, pentru a incepe acel proces de transparenta publica, a-l pune pe site s.a.m.d. Lucrurile astea s-au intamplat in Romania si a fost o publica practica. Nu intelegem de ce se ascund, sau intelegem, pentru ca pana la urma se ascund pentru ca vor sa nu arate maririle de taxe si impozite, maririle de TVA, disponibilizarile pe care stim ca vor sa le faca la anul si alte acorduri de care avem informatii. Noi spunem un lucru: de ce se ascund? De ce nu vor sa spuna romanilor, transparent, ceea ce au de gand?", a adaugat prim-vicepresedintele PSD.Grindeanu a catalogat demersul PSD de a cere prezentarea proiectului de buget drept unul "absolut normal pentru Romania" si a cerut tuturor parlamentarilor "sa vina la munca toti, nu doar PSD-ul", pentru a se putea tine sedintele de Birou Permanent in cele doua camere ale Parlamentului pentru ca cererile PSD sa poata intra pe ordinea de zi."Indaratnicia ministrului Citu si modul in care se face ca nu intelege nu face decat sa intareasca convingerea noastra ca are de ascuns ceva, asa ca cerem transparenta", a adaugat Sorin Grindeanu.