Sorin Grindeanu, despre noul dosar al lui Liviu Dragnea: "N-am vazut stirea"

"Nu stiu absolut nimic, n-am vazut stirea. Daca s-a trimis in judecata, inseamna ca au fost informati cei care sunt inculpati. Nu comentez. Am fost impreuna atunci in Statele Unite. Despre restul, e parte din dosar. Am fost de doua ori in calitate de martor audiat in acest dosar. Eu stiu ce s-a platit vizavi de deplasarea mea, s-a platit de catre partid avionul si cazarea si tot ce aveam", a declarat Grindeanu, la Parlament, conform stiripesurse.ro Deputatul PSD a adaugat ca a refuzat sa mearga in SUA pe banii Guvernului."Ceea ce pot sa va spun de platit este ca am refuzat, totusi aveam calitatea oficiala atunci de prim ministru si toate cheltuielile de deplasare nu s-au facut de catre Guvern, s-au facut de catre PSD. Eu am primit invitatia de la Liviu Dragnea , cerandu-mi sa merg impreuna cu el in Statele Unite", a explicat Grindeanu.Grindeanu a mai spus ca s-a deplasat in SUA "la o zi sau chiar doua zile" dupa Liviu Dragnea, care avusese intalniri anterior venirii lui.Intrebat daca vizita in SUA a avut caracter oficial, el a spus: "Semioficiala".Grindeanu a negat, de asemenea, ca Liviu Dragnea i-ar fi cerut sa intervina pentru anumite contracte in domeniul militar: "Niciodata". "Probabil voi fi audiat si in instanta", a adaugat el.Directia Nationala Anticoruptie (DNA) l-a trimis luni, 17 mai, in judecata pe Liviu Dragnea, acuzat de trafic de coruptie in legatura cu vizita facuta in ianuarie 2017 la Washington , cu ocazia inaugurarii presedintelui SUA de la acel moment, Donald Trump , potrivit unui comunicat de presa.