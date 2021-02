Senatoarea Diana Sosoaca, despre scandalul din AUR: "Totul a pornit de la bani pentru ca ideologie nu exista"

"Totul a pornit de la bani pentru ca ideologia nu exista. In partid este in acest moment un scandal imens, cei din conducerea AUR cer jumatate din cei 28.000 de lei dati pentru cheltuielile senatorului", a declarat Diana Sosoaca, potrivit Europa Libera Sosoaca mai sustine ca parlamentarii AUR trebuie sa achite 2.000 de lei in fiecare luna pentru "donatiile AUR" si ca ea nu a dat banii, iar de aici ar fi pornit scandalul.Ea spune ca toti parlamentarii AUR au fost chemati la sediu pentru a incheia contracte de leasing cu o "societate din sfera AUR pentru achizitionarea de autoturisme Logan"."Toti membrii AUR care erau din provincie erau obligati sa locuiasca la hotelul domnului Lulea, actual presedinte AUR in acte. La acest moment in actele partidului nu apar in conducere nici George Simion , nici Claudiu Tarziu, ci domnul Marius Lulea, un domn cu foarte multe afaceri imobiliare, inclusiv acel hotel ii apartine", a mai declarat Diana Sosoaca.Potrivit Europa Libera, pe site-ul Aliantei pentru Unirea Romanilor, Marius Lulea apare ca fiind presedintele Organizatiei Oamenilor de Afaceri si membru in Biroul National de Conducere, for care a sanctionat-o pe senatoare.Marius Lulea a declarat pentru G4Media ca el nu se afla in control si ca a fost presedinte fondator pentru ca are experienta birocratica."Partidul are un BNC (n.r. - Birou National Central) cu membri si doi co-presedinti. Am fost presedinte fondator pentru ca am experienta birocratica din activitatea mea curenta. Eu sunt o persoana destul de publica, activitatea mea se poate vedea online, ma stie tot corpul profesional de ingineri si arhitecti. Sunt implicat datorita prieteniei cu George Simion alaturi de care am luptat pentru unirea cu Basarabia si luptam si astazi, dar pe cai politice", a declarat acesta. Sosoaca spune si ca ar fi creat deja un nou curent politic si ca are nevoie de alti sase colegi care sa o urmeze."Deja am creat o noua miscare, un nou curent politic, care militeaza strict pentru adevarul nealterat, un adevar care a deranjat toate institutiile statului, toti coruptii din sistem. E posibil sa vina parlamentari si din alte partide alaturi de mine. In PNR exista democratie , fiecare actioneaza dupa cum considera. Cea mai mare parte din AUR sunt sustinatorii mei, ce concurenta sa devin eu? Oamenii sunt cu mine. Daca voiam sa iau puterea in AUR, o luam si puneam conditii. Si eu puteam sa obtin functii. Poate ma vedeti in fruntea tarii. Eu voi aparea in continuare ca senator Diana Ionavovici Sosoaca. Eu sunt eu", a spus senatoarea.