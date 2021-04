Diana Sosoaca: "Pe mine m-au exclus din AUR pentru declaratiile mele despre efectele adverse ale vaccinului Pfizer"

Sosoaca adauga ca nu se va vaccina deoarece este "o simpla raceala" si sustine ca producatorul vaccinului romanesc Oncogen, dezvoltat de doctorul Virgil Paunescu la Timisoara, ar fi trebuit ajutat financiar. Eu sunt inteligenta , ceea ce acest guvern nu denota, imi pare rau pentru ei. Uitati-va ca si guvernul anterior si acesta au mentionat ca la 70% vaccinati renuntam la restrictii. Avand in vedere ca populatzia s-a trezit, ei dau vina pe Sosoaca. Am reusit eu sa conving 90% dintre romani sa nu se vaccineze, desi eu nu am spus asa ceva, doar am zis sa se uite la efectele adverse. Daca vrei sa faci un act medical, instiintezi oamenii si despre efectele adverse.Uitati-va cum pe mine m-au exclus din AUR pentru declaratiile mele despre efectele adverse ale vaccinului Pfizer", a declarat Sosoaca la Romania TV.Sosoaca mai sustine ca s-ar fi spus in Parlamentul European ca nu exista niciun studio care sa certifice eficacitatea unui vaccin, potrivit unei inregistrari pe care ar fi primit-o de la Maria Grapini Legislatiile internationale au avut in vedere si pandemiile. S-a constatat ca nici Germania sau Franta, care sunt foarte avansate, nu au ajuns la 30%, iar Romania este abia pe la 2%.Avem un roman, extraordinar cercetator, care a inventat un vaccin Oncogen, testat pe el insusi. Cert este ca atunci cand a anuntat acest vaccin, facut cu Institutul Cantacuzino, a avut nevoie de 2-3 milioane de euro si guvernul nu i-a dat, in schimb este posibil sa fie acum cumparat cu tot cu patent de Germania.Daca oamenii doresc vaccinare, de ce guvernul nu a vrut sa finanteze un vaccin romanesc? Eu nu consider necesar sa ma vaccinez pentru o gripa, nu am de ce, dar eu reprezint ca parlamentar toti romanii, chiar si pe cei care vor sa se vaccineze.", a spus Diana Sosoaca.