Spaga sau coplata in sanatate?

Nu am agreat niciodata mecanismul spagii in spitale, cu toate ca stiam care sunt veniturile cadrelor medicale. Stiam insa si care sunt contributiile pe care le platesc luna de luna. Ne-am obisnuit cu totii in asemenea hal sa scoatem bani in plus din buzunar incat o reglementare in zona asta ne starneste rasul sau revolta.

Cand le-am spus franc alor mei ca nu accept sa platesc nicio urma de spaga cand voi naste au napadit parintii si socrii mei "sa ma trezeasca la realitate". Decat sa fac asta mai bine merg la o clinica privata unde platesc costul real al serviciului medical si totul se inregistreaza transparent. Dar cu contributiile mele anuale cum ramane? Dar cu calitatea sistemului medical de stat?

Ministerul Sanatatii a definitivat legislatia privind introducerea mecanismului de coplata, prin tichetul moderator. Masura se regaseste in Proiectul de modificare a Legii 95/2006, care a fost publicat pe site-ul ministerului, sectiunea transparenta decizionala.

Vreme de 10 zile sunt consultate asociatiile profesionale din domeniu, asociatiile pacientilor si reprezentantii sindicatelor, oricine e interesat sa contribuie cu observatii si propuneri de imbunatatire a sistemului. Daca proiectul va fi aprobat de catre Parlamentul Romaniei, noile prevederi ar putea intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2010.

Coplata va reprezenta contributia personala la plata serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor, in momentul utilizarii efective a acestora.

Principalele beneficii aduse de introducerea sistemului de coplata tin de cresterea accesului la asistenta medicala de calitate si a eficientei actului medical prin responsabilizarea cetatenilor pentru propria sanatate.

Totodata, se urmareste monitorizarea si transparenta cheltuielilor, astfel incat fraudarea sistemului sa fie mai dificila si mai usor de probat. In sistemul medical se asteapta o incasare suplimentara de 700 milioane de lei anual in viitor - venituri ale unitatilor medicale.

E o etapa intermediara spre dezvoltarea sistemului de asigurari private de sanatate.

Unde se aplica coplata?

Sistemul de coplata se va aplica in medicina primara, la medicul de familie, la medicul specialist si in spitale, insa nu si pentru asistenta medicala de urgenta. Pentru contributia personala a serviciului medical, pacientului i se va elibera un document numit tichet moderator pentru sanatate, prin care se face dovada realizarii actului medical si a platii acestuia.

Cat platim?

Tichetele pentru sanatate vor avea valori accesibile, iar categoriile defavorizate vor fi protejate, fiind scutite de la plata acestora. Contributiile pentru aceste persoane urmeaza sa fie acoperite din fonduri publice. Contributia personala a cetatenilor prin tichetele pentru sanatate nu va depasi 600 lei pe an.

Cine nu plateste?

Categoriile de persoane pentru care coplata va fi suportata din alte surse (buget de stat), sunt urmatoarele:

* persoane fara venituri si persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001;

* pensionari sub 700 lei/luna;

* copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

* somerii;

* alte categorii de persoane care acum beneficiaza de gratuitati in

virtutea unor legi specifice (revolutionari, persecutati politic, veterani de razboi, persoane cu handicap etc.), daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi precum si cele provenite din pensii;

* gravide doar pentru serviciile aferente graviditatii.

Se estimeaza ca peste 9,4 milioane de persoane vor fi scutite de la plata tichetelor pentru sanatate.

Impactul bugetar

In anul 2009, s-au incasat efectiv la buget 6,8 miliarde de lei din contributiile de asigurari sociale de sanatate (5,5%). Dar nu toti asiguratii platesc efectiv, ci doar 93% (rata efectiva de colectare). Bugetul de stat a contribuit pentru completarea bugetului asigurarilor de sanatate cu:

- subventii de la bugetul de stat in cuantum de 333 milioane de lei;

- subventii de la alte administratii - 540 milioane de lei.

Care este procentul neasiguratilor? Din 21,5 milioane de locuitori, 6,7 milioane sunt asigurati cu obligatia de plata a contributiei. Circa 10,8 milioane persoane sunt asigurate fara obligatia de plata a contributiei. 4 milioane de persoane sunt neasigurate (din acestia, circa 2 milioane se afla la munca in strainatate).

Ca urmare, procentul de neasigurati este de aproximativ 19%.

In randul celor care primesc servicii medicale, proportia intre persoanele asigurate si neasigurate este de 89,8% la 10,2%.

Suma platita prin coplata daca se simuleaza teoretic aplicarea sa in anul 2009 este de 6,7 milioane persoane *600 lei/persoana= 4.020 milioane de lei (adica 27,4% din total cheltuieli realizate in 2009), daca toti acestia ar fi apelat la un serviciu medical in afara celor de urgenta.

Ce trebuie sa mai stim despre coplata?

Coplatile vor contribui la stabilirea traseului corect al pacientului in sistemul de sanatate.

Coplatile se realizeaza la toate nivelurile de asistenta medicala, cu exceptia structurilor specifice pentru urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca.

Sumele aferente coplatii vor constitui, in totalitate, venituri ale furnizorilor de servicii medicale.

Dupa plafonul de maxim 600 lei/an, un pacient nu va mai achita coplata.

Documentul justificativ prin care se face dovada coplatii serviciilor medicale este "tichetul moderator pentru sanatate".

Atingerea plafonului de 600 de lei trebuie documentata de fiecare pacient prin colectarea "tichetului moderator de sanatate" de la fiecare furnizor de servicii medicale, astfel incat pacientii sa fie stimulati sa le solicite de la furnizorii de servicii de sanatate.

Dupa atingerea plafonului de 600 lei pe pacient, nu se mai plateste contributie personala la serviciile cu coplata.

Se propune, totodata, ca persoanele juridice sa poata acoperi pentru salariati cheltuielile cu coplata, in limita a 600 lei/an.

Sumele platite de asigurat reprezentand coplata sunt asimilate primelor de asigurari voluntare de sanatate si sunt deductibile, conform legislatiei financiar-fiscale.

Andreea Paul (Vass)

consilier personal al prim-ministrului

