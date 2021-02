Spitalul Sf. Vasile din Sectorul 1, proiectul abandonat al lui Dan Tudorache, a costat 34 de milioane de lei

Consilierii locali au votat nu doar reducerea capitalului social al companiei, dar si renuntarea la proiectul de construire a Spitalului Sf. Vasile. De luna aceasta, compania are si pagina de net, pe care au inceput sa fie publicate actele de la infiintarea din 2018 si pana acum, potrivit buletin.de Consilierii locali au votat pentru reducerea capitalului social al Companiei, de la 261.496.700 de lei la 111.501.400 de lei.Ca urmare a raportului, s-a decis ca proiectul nu este realist, iar compania urmeaza sa se ocupe acum de Consolidarea si Modernizarea Teatrului de vara Nicolae Balcescu, din Parcul Bazilescu. Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 , propunea infiintarea companiei la sfarsitul anului 2018. In vara anului 2020, Daniel Tudorache anunta, intr-o conferinta de presa, ca licitatia de executie e la un pas de a fi castigate si ca lucrarile vor incepe in curand. Ulterior, au inceput difuzarea unui spot publicitar la televizor, care prezenta realizarea fostului primar ca si cum ar fi fost gata.In august 2020, CAN a decis ca este o campanie mincinoasa, in urma sesizarii lui Clotilde Armand , astfel ca a fost decisa interzicerea difuzarii spotului.