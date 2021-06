Start vot la alegerile locale partiale. Tot ce trebuie sa faceti daca mergeti la urne VIDEO

Alegatorii isi vor putea exercita dreptul de vot intre orele 7:00 - 21:00. Potrivit legislatiei in vigoare, alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate a expirat in perioada 1 martie 2020 - 27 iunie 2021, isi poate exercita dreptul de vot in baza acestuia.AEP a realizat si a pus la dispozitia alegatorilor un clip video pe tema exercitarii dreptului de vot la alegerile locale partiale din data de 27 iunie 2021."Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, reitereaza indemnul adresat participantilor la alegerile locale partiale de a respecta masurile de distantare fizica si regulile de protectie sanitara pe tot parcursul derularii procesului electoral", se arata intr-un comunicat al Autoritatii Electorale Permanente. Locuitorii din 36 de orase si comune din 23 de judete sunt asteptati la vot , duminica, in cadrul alegerilor locale partiale.