Stelian Ion, despre Sectia Speciala: "Din biroul lui Liviu Dragnea au iesit aceste idei. Sectia si-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"

"Sunt multe prioritati, una se refera la desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, Sectia speciala. Avem foarte multe argumente in acest sens (...) Tragand linie, consider cu tarie ca aceasta Sectie si-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea, pentru ca eu, personal, colegii mei, au fost multi magistrati, de asemenea, si unele entitati internationale, am criticat de la bun inceput aceasta Sectie, insa Sectia de investigare a infractiunilor in justitie avea marea sansa sa dovedeasca contrariul, ca este o sectie eficienta, ca poate face lucruri astfel incat sa serveasca intentiilor declarate. Tragem linie si vedem apeluri, cai de atac retrase in dosare foarte controversate, in mod nejustificat. Vedem 6 rechizitorii doar, in decurs de 2 ani de zile, de unde se voia o sectie care sa intre in forta. Au dat 1.067 casari, 6 declinari",a declarat, marti seara, la B 1 TV, ministrul Justitiei, Stelian Ion.Acesta afirma ca ideea a pornit din biroul lui Liviu Dragnea si s-a ajuns la o anomalie."S-au folosit de unele idei care cred ca au fost bine intentionate in prima faza, dar s-a distorsionat aceasta idee de a avea un corp separat al magistratilor procurori si s-a ajuns la o anomalie, pur si simplu. (...) De aceea, am vazut ca nu a produs ceea ce dorea sa produca si anume, rechizitorii pentru cei care incalca legea si trebuie sa privim adevarul in fata. Uneori, din pacate, si magistratii incalca legea", a mai declarat ministrul.Stelian Ion sustine ca "desfiintarea acestei Sectii nu inseamna ca nu vor raspunde magistratii pe viitor"."Este o idee falsa care se acrediteaza in spatiul public. Dimpotriva, magistratii trebuie sa raspunda. Mai e o chestiune, superimunitatea insasi a lor, a procurorilor membri ai acestei Sectii pentru ca nu se puteau ancheta decat unii pe altii. Un coleg de birou era foarte putin probabil sa vina cu o solutie in defavoarea colegului de birou", a mai afirmat ministrul Justitiei.Acesta a precizat ca, dupa desfiintarea Sectiei, infractiunile trebuie anchetate de procurori specializati."Este un principiu foarte important, care trebuie respectat. De aceea, infractiunile de coruptie vor fi anchetate de DNA, infractiunile care tin de crima organizata, mai putin, in general nu sunt magistratii implicati, vor fi anchetate de DIICOT, celelalte infractiuni vor fi anchetate de Parchetul General, dupa competenta data de lege . Asta, din punctul nostru de vedere este un lucru pozitiv", a mai precizat ministrul Justitiei.Citeste si: Stelian Ion, despre cererea de urmarire penala a lui Costel Alexe: "In niciun caz nu ar trebui sa se mai foloseasca aceste imunitati in scopul de a se sustrage de la urmarire"