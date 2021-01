Stelian Ion, despre cererea de urmarire penala a lui Costel Alexe: "In niciun caz nu ar trebui sa se mai foloseasca aceste imunitati in scopul de a se sustrage de la urmarire"

"Este firesc sa ne miscam repede, pentru ca nu avem niciun motiv sa nu facem asta. Aceste proceduri au fost folosite in trecut ca paravane pentru unii fosti demnitari sau pentru unii parlamentari pentru a se ascunde de urmarirea penala. Nu este cazul. Trebuie, aceste urmariri sa isi urmeze cursul si in functie de solutie sa se dispuna, de catre procurori, ce considera dumnealor, in baza probelor ce se vor administra, in niciun caz nu ar trebui sa se mai foloseasca aceste imunitati in scopul de a se sustrage de la urmarire", a declarat, marti seara, la B 1 TV, ministrul Stelian Ion, referindu-se la cererea de urmarire penala a lui Costel Alexe.Acesta afirma ca este "si in folosul politicienilor care nu au savarsit fapte, sa dovedeasca mai repede acest lucru"."Daca au savarsit fapte, sa plateasca, bineinteles", a mai afirmat ministrul.Intrebat cum se vor intampla lucrurile in Parlament, dupa ridicarea imunitatii, ministrul a afirmat: "Nu am nicio indoiala ca in aceasta formula parlamentara se vor incuviinta aceste cereri. De altfel, in discutia referitoare la revizuirea Constitutiei va trebui sa discutam la modul cel mai serios, daca nu cumva ar trebui sa renuntam la acele imunitati, altele decat cele la votul exprimat si pentru opiniile politice. Pentru ca am vazut ca aceste imunitati s-au folosit drept paravan de catre persoane certate cu legea care au incercat sa se ascunda in fel si chip".Ministrul Justitiei a precizat ca exista state care au prevazute imunitati cum avem noi, exista state care au imunitati doar pentru votul exprimat si pentru opiniile politice exprimate."Din experienta anilor trecuti, eu chiar cred, si am lucrat la o propunere la revizuirea Constitutiei, am propus acest lucru, la o revizuire pe aceasta tema", a mai precizat ministrul Justitiei.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cererea de urmarire penala formulata de presedintele Klaus Iohannis privindu-l pe fostul ministru al Mediului Costel Alexe.Citeste si: Cine sunt noii secretari de stat numiti la Ministerul Sanatatii si la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene