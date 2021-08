Stelian Ion susține că a fost avertizat că nu o să se întâmple nimic cu legile justiției până după alegerile PNL

„Eu eram gata cu legile justiţiei din martie, am spus de la tribuna Parlamentului că urmează să le înaintez, ulterior au fost nemulţumiri că le-am înaintat prea repede. S-a spus că trebuie să le rediscutăm, le rediscutăm. La un moment dat, mi s-a spus că «Ştii, nu o să se întâmple prea mare lucru până la alegerile din PNL» şi nu am crezut... chiar nu am crezut, că nu am văzut legătura. Nu are rost să spun cine mi-a spus”, a afirmat Stelian Ion duminică seară, la Digi 24.El a afirmat, răspunzând unei întrebări, că „inclusiv din PNL” au fost oameni care i-au transmis acest lucru. Stelian Ion susţine că ceea ce se întâmplă „ar trebuie să le dea de gândit” liberalilor.„Nu are importanţă cine anume mi-a spus, important este că s-a discutat şi iată, se vede acum. Se vede şi trebuie dă depăşim acest moment. Lupta s-a acutizat foarte mult, deja are nişte conotaţii neplăcute, negative. În privinţa alegerilor interne din USR PLUS vedem altă abordare şi chiar îmi doresc să continue în maniera asta, cu o anumită eleganţă. Avem o concurenţă, avem o competiţie, dar avem şi o ţară de guvernat şi avem reforme de făcut. Nu putem opri toate reformele importante, să aşteptăm să vedem. Şi, până la urmă, ce importanţă ar avea care dintre cei doi iese? Unul vrea să facă reforme, celălalt nu vrea să facă reformă? Vor amândoi se gândesc până atunci dacă or să le împingă? Deci, chestiunea asta ar trebui să dea de gândit celor din PNL”, adaugă ministrul Justiţiei.