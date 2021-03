Stelian Ion: Nu am sa comentez ceea ce s-a intamplat in dosarul 10 august. Am fost in Piata Victoriei alaturi de familie, prieteni si colegi

Ion: Sistemul de justitie are nevoie de o reforma profunda

"Am fost pe 10 August 2018 in Piata Victoriei alaturi de familie, prieteni sti colegi. Am vazut ce s-a intamplat acolo. Am inhalat gaze lacrimogene, iar unii dintre prietenii si colegii mei au fost batuti si raniti. Doar pentru ca au indraznit sa isi strige nemultumirea fata de niste guvernanti iresponsabili, care ne amanetau viitorul copiilor si incercau sa ne arunce la marginea lumii civilizate.Desi eu insumi am formulat o plangere penala dupa acele evenimente, nu am sa comentez ceea ce s-a intamplat astazi in dosarul 10 august. Nici nu am sa va impartasesc emotiile si sentimentele mele legate de acest subiect. Ca cetatean, eu, unul, stiu ce am de facut in aceasta privintta", a scris ministrul Justitiei, Stelian Ion, pe Facebook "Nu exista stat de drept fara o justittie independenta sti functtionala. De aceea anomaliile sistemice trebuie inlaturate. Sti tocmai acesta este unul dintre obiectivele mandatului meu. Privind in ansamblu, sistemul de justitie are nevoie de o reforma profunda, iar legile dupa care functtioneaza trebuie imbunatattite.Sistemul pe care il asezam acum le va garanta si copiilor nostri ca pot trai aici, intr-o tara civilizata, in care domneste legea, unde furtul este pedepsit ferm, iar munca este premiata. O tara in care isi pot exprima opiniile fara sa li se puna pumnul in gura si fara sa fie gazati sau batuti", a mai scris Ion pe Facebook.Tribunalul Bucuresti a respins cererea DIICOT de redeschidere a Dosarului 10 August , decizia fiind definitiva. Sefii Jandarmeriei care au coordonat interventia din Piata Victoriei scapa defenitiv de raspundere penala.