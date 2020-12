Steluta Cataniciu a fost aleasa pentru al treilea mandat de parlamentar, pe listele PSD. Ea a fost varf de lance a ofensivei PSD-ALDE-UDMR impotriva justitiei

Traseist de top

In legislatura trecuta, ea a fost unul dintre varfurile de lance a ofensivei PSD- ALDE UDMR impotriva justitie in celebra Comisie Iordache.Steluta-Gustica Cataniciu este un deputat roman, ales in 2012 din partea Partidului National Liberal ( PNL ). Insa, in timpul mandatului a trecut la grupul parlamentar Liberal Conservator (PC-PLR).In 2016, Cataniciu a fost din nou aleasa, de data aceasta din partea ALDE, iar in iunie 2020 a trecut la partidul lui Dan Voiculescu , PP-USL, pentru o scurta perioada, pentru ca mai apoi, tot in iunie 2020 sa intre in PSD.Steluta-Gustica Cataniciu a candidat pentru alegerile parlamentare din decembrie 2020 pe pozitia 2 la Camera Deputatilor, din partea PSD Bihor. Astfel, deputata a ajuns la al treilea mandat.Potrivit Monitorul de Cluj, presedintele PSD Marcel Ciolacu a impus-o pe deputatul Steluta Gustica Cataniciu candidat PSD Bihor, pentru Camera Deputatilor, in pofida dorintei filialei.Cataniciu a fost membra in comisia speciala care a modificat Legile Justitiei, desi conform instantelor de judecata, ea nu ar avea dreptul, potrivit legii, sa fie in Parlament.Citeste si: Steluta Cataniciu, varf de lance al ALDE in Comisia Iordache, a pierdut procesul deschis la CEDO impotriva Romaniei Deputata a avut o decizie in instanta care ii interzicea sa mai ocupe o functie publica dupa ce ANI a constatat un caz de conflict de interese.Inspectorii de integritate au sesizat ca, in 2009, in calitate de consilier local, avocata Steluta Cataniciu a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa intrucat in calitate de consilier local a participat la adoptarea unei hotarari privind o societate cu care ar fi avut raporturi juridice.In decembrie 2013, Curtea de Apel Cluj a dat dreptate ANI, dar Cataniciu a facut recurs. In noiembrie 2015 Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins recursul ca nefondat, decizia fiind definitiva."Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din functie, precum si interdictia de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a raportului", spune legea.In ciuda deciziei instantei, Steluta Cataniciu a candidat la alegerile parlamentare din 2016, dar si la cele din 2020, desi avea interdictie de a ocupa un loc in Parlamentul Romaniei, lucru confirmat chiar de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) la solicitarea Ziare.com, in 2017.Acum in varsta de 54 de ani, Steluta Cataniciu si-a luat licenta in drept, la Universitatea Babes Bolyai, in urma cu 20 de ani, dupa ce a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Dimitrie Cantemir, conform biografiei postate pe site-ul Camerei Deputatilor.Citeste si: Cine este singurul deputat care s-a abtinut de la votul initiativei civice Fara penali in functii publice. "Este strict o actiune politicianista, scoasa acum pentru voturi"