Stimulentul de insertie al parintilor care se intorc la munca mai devreme de sase luni va creste la 1.500 de lei

"Unul dintre obiectivele importante ale Ministerului Muncii este sa crestem gradul de ocupare, in conditiile in care multe domenii de activitate au avut de suferit pe perioada pandemiei. Ne-am propus sa elaboram o serie de masuri active care sa sprijine deopotriva si angajatii si angajatorii. Astazi am finalizat si vom pune in transparenta decizionala doua astfel de acte normative - un proiect de lege pentru continuare activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare si care introduce posibilitatea ca cei cu varsta de pensie indeplinita sa poata sa opteze sa munceasca pana la 70 de ani si un proiect de ordonanta de urgenta prin care modificam carul legal pentru concediul si indemnizatia lunara de crestere a copiilor, in sensul in care crestem stimulul de reinsertie pentru ca parintele care se intoarce la munca inainte de 6 luni, acesta fiind in concediu de crestere a copilului.Stimulentul de reinsertie va ajunge la 1.500 de lei, fata de 650 de lei cat era acum. Asa, poate apela la servicii profesionale de ingrijire a copilului. Aceste doua proiecte intra astazi in transparenta decizionala si care vor face subiectul unor dezbateri publice, sunt convinsa, urmand ca dupa indeplinirea termenului legal sa mergem cu aceste proiecte in sedinta de Guvern pentru a fi adoptate", a afirmat Raluca Turcan, joi intr-o conferinta de presa.