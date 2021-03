Ce studii are Klaus Iohannis, comparativ cu alti zece presedinti ai unor state membre ale Uniunii Europene

Klaus Iohannis - Romania

Rumen Rudev - Bulgaria

Margareta a II-a - Danemarca

Emmanuel Macron - Franta

Frank-Walter Steinmeier - Germania

Ekaterini Sakellaropoulou - Grecia

Sergio Mattarella - Italia

Felipe VI - Spania

Carl XVI Gustaf - Suedia

Janos Ader - Ungaria

Alexander Van der Bellen - Austria

Ziare.com va propune o comparatie intre studiile lui Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, si ale altor presedinti din zece state membre ale Uniunii Europene.Klaus Iohannis (62 de ani) este la al doilea mandat ca presedinte al Romaniei. A castigat alegerile prezidentiale din 2014 cu 54,43% din voturi, invingandu-l pe Victor Ponta , candidatul PSD , care era si premierul in functie. A castigat si alegerile prezidentiale din 2019 cu 66,09% din voturi, impotriva candidatei PSD Viorica Dancila . Inainte de a deveni presedinte a fost primarul Sibiului timp de 14 ani.A absolvit Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", din Cluj-Napoca, iar apoi a devenit profesor de fizica titular la mai multe scoli generale si licee din Sibiu.Rumen Radev (58 de ani) este presedintele Bulgariei din ianuarie 2017. A absolvit Liceul de Matematica din Haskovo si a obtinut o medalie de aur in 1982. A terminat Academia Fortelor Aeriene din Dolna Mitropolia.In 991 a terminat Scoala de ofiteri a escadronului fortelor aeriene a Maxwell Air Force Base, din Statele Unite ale Americii. Ulterior a absolvit Colegiul de Comandament si Stat Major din cadrul Academiei Nationale de Aparare G.S. Rakovski, din Bulgaria.Are un doctorat in stiinte militare, cu titlul "Imbunatatirea instruirii tactice a echipajelor aeriene si a simularilor de lupta aeriana" si un master in studii strategice.In 2003 a finalizat si cursurile Colegiului Razboiului Aerian a Maxwell Air Force Base, din SUA. Este instructor si pilot demo MiG-29 si a fost promovat general-maior. In perioada 2014-2016, Rumen Radev a fost comandant al fortelor aeriene bulgare.Regina Margareta a II-a (81 de ani) este monarhul domnitor al Danemarcei din 1972. Margareta a II-a a mers la o scoala private din Copenhaga, iar apoi a stat un an la un internat pentru fete din Hampshire, Anglia.A studiat arheologia preistorica la Girton College, Cambridge (1960-1961), stiinte politice la Universitatea Aarhus (1961-1962), a facut cursuri la Sorbona (1963) si a absolvit London School of Economics (1965).Este membra a Societatii de Antichitati din Londra.Emmanuel Macron (43 de ani) a castigat alegerile prezidentiale din 2017 cu 66,1% din voturi, impotriva candidate Marine Le Pen.A mers la liceul "La Provence", din Amiens, unde s-a indragostit de Brigitte Auziere, profesoara lui de latina si actuala sotie. Pentru a evita un scandal, s-a transferat la liceul Henri al IV-lea, din Paris.A studiat filozofia la Institutul de Studii Politice din Paris (2001), iar in 2004 a absolvit Scoala Nationala de Administratie.Frank-Walter Steinmeier (65 de ani) este presedintele Germaniei din 2017, cand a castigat alegerile cu 74% din voturi.Steinmeier si-a facut serviciul militar intre 1974 si 1976, iar apoi a studiat drept si stiinte politice la Universitatea Justus Liebig Giessen. Si-a obtinut doctoratul in drept in 1991, teza sa explorand rolul statului in prevenirea fenomenului oamenilor fara adapost.Ekaterini Sakellaropoulou (64 de ani) a devenit prima femeie presedinte a Greciei in 2020. Premierul Kyriakos Mitsotakis a nominalizat-o pentru functia de presedinte al Republicii Elene, functie in care a fost aleasa in 22 ianuarie 2020, 261 din 300 de parlamentari votand in favoarea acesteia.S-a nascut in Salonic si a studiat dreptul la Universitatea Nationala si Capodistriana din Atena. Si-a incheiat studiile postuniversitare in drept public la Universitatea Paris II.Sergio Mattarella (79 de ani) este presedintele Italiei din ianuarie 2015. A fost ales cu 665 de voturi de catre alegatorii din Camera Deputatilor si Senatul italian.A urmat liceul San Leone Magno din Roma, iar apoi a studiat dreptul la Universitatea Sapienza, din Roma, unde s-a alaturat Federatiei Catolice a Studentilor Universitari. A absolvit in 1964, teza sa fiind intitulata "Functia directiei politice".In 1967 a devenit avocat la Palermo, fiind specializat in drept administrativ. Ulterior, a predat procedura parlamentara la Universitatea Palermo.Felipe VI sau Filip al VI-lea (53 de ani) este regele Spaniei si a urcat pe tron in iunie 2014, la abdicarea tatalui sau, Juan Carlos I.Felipe a urmat scoala Santa Maria de los Rosales, care este in prezent o scoala de fete. A facut liceul Lakefield College School din Ontario, Canada. A studiat dreptul la Universitatea Autonoma din Madrid si a facut mai multe cursuri de economie. A facut masterul la Universitatea Georgetown.A fost numit ofiter la Academia Militara Generala din Zargoza, in 1985. In 1986 a obtinut gradul de locotenent. In 1986 si-a inceput pregatirea navala la Escuela Naval Militar din Marin (Pontevedra), alaturandu-se Brigazii a III-a. In 1987 si-a inceput antrenamentele de forta aeriana, unde a invatat sa piloteze avioane.In 1989 a fost avansat la locotenent in armata, steag in marina si locotenent in fortele aeriene. In 1992 a fost promovat la functia de capitan in Fortele Aeriene. In 1993 a fost avansat la locotenent in marina si capitan la infanteria armatei.Din 19 iunie 2014, dupa ascensiunea sa la tron, a dobandit gradul de Capitan General (comandant-sef) al tuturor armatelor spaniole (Teren, Marina si Fortele Aeriene).Carl XVI Gustaf (74 de ani) este regele Suediei din 1973. A fcut scoala Broms, iar apoi a fost trimis la internatul Sigtuna. Dupa absolvirea liceului, in 1966, a facut doi ani si jumatate de pregatire in armata suedeza, marina regala suedeza si fortele aeriene suedeze. In toate cele trei servicii a avut rangul de ofiter, iar in cele din urma a ajuns capital in armata si in fortele aeriene si locotenent in marina.Si-a finalizat studiile academice in istorie, sociologie, stiinte politice, drept fiscal si economie la Universitatea Uppsala. Ulterior, a studiat economia la Universitatea Stockholm.Janos Ader (61 de ani) este presedintele Ungariei din mai 2012. A studiat dreptul cinci ani, incepand cu 1978, la Facultatea de Drept si Stiinte Politice din cadrul Universitatii Eotvos Lorand, din Budapesta. A fost cercetator la Institutul de Cercetare al Academiei de Stiinte Sociologice in intervalul 1986-1990.Alexander Van der Bellen (77 de ani) este presedintele Austriei din 2017. A studiat economia la Universitatea din Innsbruck si a finalizat si masterul in 1966. A fost asistent stiintific la Institutul pentru Finante Publice al Universitatii din Innsbruck in intervalul 1972-1974.A fost cercetator la Centrul de Stiinte Sociale din Berlin si asistent universitar la Institutul pentru Finante Publice al Universitatii Innsbruck, primind si calificarea de lector universitar in 1975.In 1976, Van der Bellen a devenit profesor asociat la Universitatea din Innsbruck, unde a ramas pana in 1980. In acest timp s-a mutat la Viena pentru a studia la Academia Federala de Administratie Publica.Din 1980 pana in 1999 a fost profesor de economie la Universitatea din Viena. Intre 1990 si 1994 a devenit si decan al facultatii de economie din cadrul Universitatii din Viena.