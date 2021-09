Studiile miniștrilor interimari numiți de premierul Cîțu după demisiile în bloc a celor de la USR PLUS. Bode, omul bun la toate, trecut prin 4 ministere

Cseke Attila

Dan Vîlceanu

Florin Cîțu

Care este relevanța studiilor

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a fost numit ministru interimar al Justiției înainte de acest eveniment, după ce Stelian Ion a fost demis de Florin Cîțu. Acesta a trecut prin trei ministere într-un singur an, astfel că a fost numit, ironic, ”omul bun la toate”.Bode a fost ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Guvernul Ludovic Orban , ministrul Afacerilor Interne în Guvernul Cîțu, iar acum a preluat interimatul la ministerul Justiției, fiind singurul ministru din epoca modernă care ajunge în fruntea acestei instituții fără să aibă studii juridice. Mai mult, Bode a condus și Ministerul Economiei în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu.Lucian Bode este, la bază, inginer. A făcut Facultatea de Electrotehnică și Informatică din cadrul Universității din Oradea. Are un master în Managementul Securității în Societatea Contemporană, obținut la Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, și un doctorat în Relații Internaționale și Studii Europene, obținut tot la Babeș-Bolyai.Cseke Attila este ministrul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice, și ministru interimar al ministerului Sănătății, în plină pandemie de coronavirus.Acesta a mai fost la conducerea ministerului Sănătății în guvernul Boc II.Cseke Attila a absolvit Facultatea de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept, în cadrul Universității din Oradea.A făcut, la aceeași universitate, studii postuniversitare în drept public și studii de masterat în drept privat. Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a preluat interimatul la ministerul Cercetării. Nu a mai fost în fruntea unui minister , dar a fost secretar de stat în ministerul Transporturilor în intervalul 2007-2009.Tanczos Barna este economist. A absolvit Academia de Studii Economice din București, a făcut studii postuniversitare la Institutul Bancar Român și are un master la Universitatea Națională de Apărare.Dan Vîlceanu este ministrul Finanțelor din 18 august, investit după ce premierul Cîțu l-a demis pe Alexandru Nazare . Acesta a preluat interimatul la ministerul Transporturilor.Citește și: Noul ministru de Finanțe, un fost PSD-ist cu datorii la stat. Firma mamei sale are contracte pe bandă rulantă cu companiile de stat Acesta a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, fiind economist. În cadrul aceleiași universități a urmat și masteratul – ”Management și Integrare Europeană”, dar și doctoratul.Virgil Popescu este ministrul Energiei și ministru interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.Are o diplomă de inginer obținută la Facultatea de Automatică din București, o diplomă de doctor obținută la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice, și o diplomă de master la Universitatea din Craiova.De asemenea, are o diplomă de absolvire în 2006 a unui curs de securitate și apărare națională la Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare "Carol I". O diplomă asemănătoare a fost obținută și în 2008 la Colegiul Superior de Securitate Națională, Academia Națională de Informații Mihai Viteazu.Florin Cîțu, premierul României, este ministrul interimar al Fondurilor Europene. A fost ministrul Finanțelor publice în intervalul 4 noiembrie 2019 – 23 decembrie 2020.Are o diplomă de licență obținută la Grinnell College, Iowa, în SUA, unde a studiat economia și matematica.Are un master în politici monetare aplicate, macroeconomie și econometrie, la Iowa State University, tot în SUA. A urmat și un program de doctorat, însă nu și-a susținut niciodată examenul final.Analistul politic Adrian Zăbavă susține că, în acest caz particular, al interimarilor, studiile sunt mai puțin relevante, mai ales în cazul unei crize politice.”În cazul de față, al interimarilor, e puțin relevant, mai ales în situația asta, a unei crize politice, unde gestionarea e pur și simplu trecută în mâna personalului din ministere și a secretarilor de stat rămași în funcție. Ei conduc ministerele acum, miniștrii sunt acolo interimari în principal pentru că trebuie să fie și să semneze.În multe cazuri, deciziile nu sunt personale , îmi e greu să cred că blocarea concursurilor de care am auzit a fost o decizie personală a unui ministru interimar sau al altuia. Nu, era un lucru agreat și cunoscut în interiorul partidului și guvernului”, explică Adrian Zăbavă.Analistul politic susține că, la modul general, studiile sunt importante în domenii precum Sănătatea sau Justiția, pe când în alte ministere sunt importante cunoștințele de management și capacitatea de gestionare. Totuși, spune că în România importanța competenței a fost cu mult diminuată, iar asta nu doar acum, ci în majoritatea guvernelor din ultimii ani.”Nu văd o problemă chiar așa mare (n.r. – lipsa studiilor în domeniu), nu văd o chestiune de viață și de moarte, nu văd o condiție de excludere a cuiva care ar trebui să fie în fruntea unui minister, doar că la noi competența a fost mult prea mult bagatelizată și s-a ajuns în situația pe care o vedem nu doar acum, ci în majoritatea guvernelor din ultimii ani. Adică puțini miniștri care au legătură cu ministerele pe care urmau sa le conducă”, concluzionează Adrian Zăbavă.