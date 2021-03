Studiile lui Vlad Voiculescu comparativ cu omologii europeni. Ce CV-uri prezinta alti 10 ministri ai Sanatati din tari ale UE

Vlad Voiculescu - Romania

Kostadin Angelov - Bulgaria

Magnus Heunicke - Danemarca

Olivier Veran - Franta

Jens Spahn - Germania

Vasilis Kikilias Kikilias - Grecia

Roberto Speranza - Italia

Carolina Darias - Spania

Lena Hallengren - Suedia

Miklos Szocska - Ungaria

Rudolf Anschober - Austria

Ziare.com va propune o comparatie intre studiile lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, si ale altor ministrii ai Sanatatii din zece state membre ale Uniunii Europene.Vlad Voiculescu a absolvit liceul din Pucioasa, judetul Dambovita, in anul 2001. A facut licenta si masterul la Vienna University of Economics and Business, din Austria, iar lucrarea sa de disertatie s-a numit "Dinamica pietei muncii in tranzitia Romaniei spre economia de piata".Kostadin Angelov a absolvit Universitatea de Medicina din Sofia si are un master in medicina, sanatate publica si management al sanatatii. In 2010 si-a finalizat specializarea in chirurgie si a facut o serie de cursuri postuniversitare in oncologie chirurgicala si chirurgie hepatobiliara. In 2015 a mai facut un master, in finante, la Universitatea de Economie Nationala si Mondiala din Sofia.Magnus Heunicke a absolvit Scoala Nationala de Jurnalism din cadrul Universitatii Aarhus, din Danemarca, in 2002.Olivier Veran a studiat medicina la Universitatea Joseph Fourier, din Franta. Si-a sustinut teza in neurologie in 2008, cu titlul "Confuzia de origine epileptica in randul populatiei varstnice". A facut un master in management si politici in domeniul sanatatii, la Institutul de Studii Politice din Paris, in 2012.Jens Spahn a absolvit scoala episcopala Canisius Ahaus, din Germania. Ulterior, a lucrat ca functionar bancar, iar in 2003 a studiat stiinte politice si drept la Universitatea din Hagen. Si-a luat diploma de licenta in 2008 si a facut un master in acelasi domeniu, in 2017.Vasilis Kikilias a absolvit Facultatea de Medicina a Universitatii din Atena, in 2002. A facut un master in managementul sanatatii, la Scoala Nationala de Sanatate Publica. Are si un doctorat in medicina, la Universitatea din Atena.Roberto Speranza are o diploma in stiinte politice, la Universitatea Luiss "Guido Carli", din Roma. A urmat cursurile de economie internationala ale "London School of Economics" si are un doctorat in istoria Europei mediteraneene, la Universitatea Basilicata.Carolina Drias a absolvit dreptul la Universitatea de La Laguna, din Tenerife. Ulterior a obtinut un doctorat, teza fiind numita "Noi perspective in stiinta juridica".Lena Hallengren este licentiata in educatie, absolvind Universitatea Kalmar, din Suedia.Miklos Szocska a absolvit Universitatea de Medicina Semmelweis, din Ungaria, in 1989. A facut un master in administratie publica la Universitatea Harvard, in 1998, si un doctorat la Universitatea Semmelweis, in domeniul managementului schimbarii, in 2003.Rudolf Anschober a absolvit Academia Pedagogica din Salzburg in 1983.