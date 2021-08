Raluca Turcan spune că subvenția pentru sezonul rece va crește de șase ori. De când va intra în vigoare măsura

”Sprijinirea consumatorilor vulnerabili este o necesitate şi face parte din responsabilitatea unui guvern axat pe dezvoltare pe de-o parte şi ţintit pe politici publice pentru cei care au nevoie de ajutor. Din păcate, pentru momentul actual, acest proiect de lege al consumatorului vulnerabil este un exemplu tipic despre cum un subiect de interes public nu poate fi adus în atenţia publică şi îmbunătăţit decât atunci când el urcă pe agenda presei.În momentul în care am ajuns ministru al Muncii, acesta a fost primul proiect de lege pe care mi l-am asumat şi pe care am început să îl negociez, să îl perfecţionez şi să îl punem pe masa Guvernului Cîţu”, a declarat Raluca Turcan, la Antena 3, joi seara.Ministrul Muncii a arătat că proiectul pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili urmează să fie dezbătut în Parlament.”La momentul la care am abordat subiectul, lumea se uita oarecum chiorâş, de aceea am încercat tot felul de subterfugii, chiar am trecut data de intrare în vigoare, 1 septembrie 2022, ca să îmi conving colegii şi potenţialii susţinători că el are capacitatea de a deveni viabil.Aproape toată lumea a spus la unison că avem ajutorul de încălzire, lasă că ne descurcăm. Vreau să ştiţi că ajutorul de încălzire are în momentul de faţă un cost de aproximativ 41 milioane de lei şi un număr de beneficiari de 209.000 de gospodării. Îmi amintesc că acest proiect a fost pus în dezbatere publică în decembrie, anul trecut (...)Aproape misiune imposibilă, a fost aprobat în martie anul acesta, în Guvern, transmis la Parlament şi acolo pentru că nu exista duplicitatea de a-l pune în dezbatere din prima, a fost asumat în procedură de urgenţă, însă uitat în sertarele Parlamentului. Până acum, când toate aceste creşteri de preţuri pe care le simţim cu toţii, la utilităţi, la produsele de consum, au adus în discuţie, din nou, intervenţia statului pentru cei care se află în vulnerabilitate extremă”, a declarat Turcan.Raluca Turcan a explicat care sunt condiţiile pentru a beneficia de aceste subvenţii şi a vorbit de cuantumul ajutorului.”Primul criteriu este acel al nivelului veniturilor. Acest proiect creşte nivelul de venituri până la care oamenii pot accesa sprijin din partea statului şi în acelaşi timp creşte şi suma pe care statul îşi asumă să o acorde celor care sunt în situaţie de vulnerabilitate şi de sărăcie energetică. În loc de 800 de lei cât este venitul pe persoană, pe membru de familie care primeşte în momentul de faţă subvenţia de încălzire, noi am crescut plafonul la 810 lei, iar pentru persoanele singure de la 1.000 de lei, la aproximativ 1.045 lei.Aşa creşte deopotrivă şi baza de beneficiari, dar şi suma pe care noi o acord ăm. Acest sprijin se acordă diferenţiat, în funcţie de tipul de energie pe care oamenii îl folosesc pentru încălzire.Oamenii trebuie să îşi asume, folosesc energie pe gaz, elergie electrică, pe combustibil solid şi de asemenea primesc un supliment de sprijin pentru consumul pe care îl au pe perioada anului astfel încât să compenseze aceste creşteri de preţuri. Dacă până acum pentru sezonul rece sprijinul ajungea la aproximativ 100 de lei, acum subvenţia pe care o acordă statul va creşte de şase ori.Dacă până acum un pensionar cu o pensie de 800 de lei primea un ajutor de 20 de lei pe lună şi o subvenţie de 100 de lei pe tot sezonul rece, acelaşi pensionar va primi de şase ori mai mult pentru că primeşte pe de-o parte compensarea facturii pe tipul de energie, dar şi suplimentul de energie pe toată perioada anului”, a susţinut Raluca Turcan.Întrebată ce se va întâmpla când românii nu vor putea să îşi plătească facturile, ea a precizat că aceste majorări ţin de contextul internaţional, dar şi de unele decizii luate în trecut.”Contextul internaţional al costului materiilor prime conduce la majorări de perţuri, dealtfel avem în momentul de faţă un preţ record la gaz din ultimii 10 ani. Factura pe care o plătesc românii acum este generată şi de contextul actual şi de deciziile anterioare. În anul 2018 guvernul PSD a blocat exploatările la Marea Neagră în condiţiile în care anul acesta am fi putut avea desfacere de vânzare de gaz din perimetrul naţional”, a declarat Turcan.Ministrul Muncii a mai precizat că va creşte subvenţia şi va fi majorat plafonul de ajutor prin amendamente ce vor fi depuse în Parlament la începutul sesiunii parlamentare.