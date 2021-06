Peste 13 milioane lei, subventiile primite de partidele politice in luna iunie

"Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca valoarea subventiilor virate de AEP in contul fiecarui partid politic in luna iunie 2021, in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10/2016 si a inregistrarii fuziunii prin absorbtie a Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate de catre Partidul "Uniunea Salvati Romania" in Registrul Partidelor Politice si a radierii Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentintei civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti -Sectia a III-a Civila, definitiva prin decizia civila nr. 653A pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a IV-A Civila in 16.04.2021 si a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (lei) este urmatoarea: PSD - 5.273.081,64 lei PNL - 4.470.245,51 lei USR - 2.409.814,76 lei AUR - 1.067.230,26 leiPMP - 275.892,01 leiPro Romania - 199.337,41 leiIn total au fost virate subventii in valoare de 13.695.601,59 lei", conform sursei citate.