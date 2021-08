Subvențiile pentru partide ar putea scăpa în totalitate de sub control. Guvernul Cîțu a propus o suplimentare record

Împrumut din metehnele PSD

Partidele primesc prea mulți bani față de ce nevoi au

Istoricul creșterii subvenției pentru partide

În 2021 suma alocată de statul român pentru partide ar putea să ajungă la un record absolut, de 265 de milioane de lei, ca urmare a propunerii de rectificare bugetară.În perioada în care la putere se afla PSD, actualii guvernanți criticau constant mecanismul prin care partidele politice din România sunt finanțate de la bugetul de stat, pentru ca mai apoi să promită că subvențiile vor fi reduse drastic. În noiembrie anul trecut, Florin Cîțu îi dădea lecții președintelui PSD Marcel Ciolacu despre cum se fac „economii substanțiale” la bugetul de stat prin tăierea „cu un procent semnificativ” a subvenției pentru partide.„Lucrez la bugetul pentru 2021 și exact ca în 2020 voi propune economii REALE la bugetul de stat prin: - tăierea cu un procent SEMNIFICATIV a subvenției pentru partidele politice și în 2021. În 2020, deși an electoral, am tăiat subvenția pentru partidele politice cu 30%.Marcel Ciolacu, așa se fac economii substanțiale la bugetul pentru anul viitor. Nu prin pseudo-demisii din Parlamentul României”, afirma Cîțu pe Facebook În prezent, în legea bugetului se prevăd deja 162 de milioane de lei pentru subvenția acordată către partidele politice. Cu toate astea, dacă rectificarea bugetară propusă de guvern va fi adoptată în forma actuală, finanțarea formațiunilor va costa România o sumă totală de 265 de milioane de lei, adică mai mult față de anul trecut, când partidele au primit 253 de milioane, cu toate că anul acesta nu este unul electoral.Altfel spus, bugetul de stat se golește cu câte 720.000 de lei pe zi pentru a finanța partidele politice.Marți, 24 august, Expert Forum a transmis un comunicat în care solicită guvernului să nu mărească din nou această subvenție, menționând că „suntem mult peste ce se practica în epoca Dragnea, când actualii guvernanți criticau mecanismul”.„Solicităm insistent partidelor de la guvernare şi în special premierului Florin Ciţu să anuleze astfel de iniţiative clientelare, periculoase pentru jocul democratic, şi să nu transforme finanţarea politică într-un mecanism de cumpărare de influenţă”, a transmis EFOR.După primele șase luni ale acestui an, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a livrat deja 92 de milioane de lei din bugetul de stat către partide, sub formă de subvenție. Un raport EFOR arată că banii primiți de formațiuni sunt mult peste nevoile reale ale acestora, cheltuind abia jumătate din cât au primit.Din această sumă, cea mai mare parte a mers către propagandă și presă, capitol la care PSD și PNL au fost „campioni”. Concret, PSD a cheltuit 66% din bani la această categorie, în timp ce PNL s-a folosit de 62% din resurse. Ziare.com a scris lună de lună despre sumele concrete cheltuite de partide către presă și propagandă. De exemplu, în luna iunie, PSD a scos din visterie 3,3 milioane de lei, în timp ce PNL „doar” 1,2 milioane de lei.Totodată, până în 2024, partidele ar putea rămâne cu sume fabuloase pe care să le folosească în campaniile electorale, având în vedere că vor avea loc patru rânduri de alegeri.Noua lege a finanțării partidelor politice a fost votată în 2015, cu 262 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 20 de abțineri. Aceasta prevedea ca formațiunile să primească anual o subvenție de la buget pentru a se evita banii negrii. Fostul deputat PSD Mircea Drăghici, inițiatorul legii, explica că prin această nouă lege se va descuraja corupția. Aceeași lege interzicea atunci și distribuția de bunuri cu însemne electorale în timpul campaniei electorale, ca de exemplu pixuri, brichete, fulare, găleți etc.În 2015, formațiunile au primit subvenție de la bugetul de stat un total de 6,76 milioane de lei, sumă care avea să se dubleze în anii următori, mai întâi în 2016 la 14,46 milioane de lei, iar apoi în 2017 la 30 de milioane de lei.Explozia subvenției pentru partide a avut loc începând cu 2018, când același Mircea Drăghici a venit cu o inițiativă de modificare a legii finanțării partidelor și a campaniilor electorale. Social-democratul a introdus atunci un amendament prin care de la „partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat” s-a ajuns la „suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și de cel mult 0,04% din produsul intern brut”.În iulie 2021 Drăghici, care în trecut era trezorierul PSD, avea să fie condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru că a încercat în 2018 să folosească subvenția pentru partide pentru a-și cumpăra o vilă și o mașină.