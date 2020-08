Surse: Ilie Bolojan nu mai candideaza pentru un nou mandat la Primaria Oradea. Liberalul se afla de 12 ani in functia publica

Ilie Bolojan ar urma sa candideze pentru sefia Consiliului Judetean Bihor, in timp ce actualul viceprimar din Oradea, liberalul Florin Birta, ar urma sa intre in cursa pentru scaunul de edil-sef. Potrivit surselor politice consultate de jurnalistii cotidianului Bihoreanul , sondajele de opinie facute de liberali la Oradea ar indica o victorie la alegerile din 27 septembrie pentru tandemul Bolojan-Birta.Candidaturile celor doi ar urma sa fie anuntate in cadrul Biroului Permanent Judetean al PNL Bihor, care se intruneste la finalul acestei saptamani.Ilie Bolojan se afla de 12 ani in fruntea Primariei Oradea, timp in care orasul a ajuns un model de dezvoltare laudat in toata Romania. Pe de alta parte, edilul si-a manifestat nemultumirea in legatura cu imposibilitatea construirii unui aeroport modern la Oradea. De altfel, Bolojan a declarat inainte de alegerile europarlamentare din 2019: "Noi ne-am asumat, prin angajament ferm, ca in sase luni sa furnizam curse externe. Daca in sase luni, dupa ce castigam alegerile la Consiliul Judetean, nu rezolvam problema aeroportului, imi dau demisia din orice functie publica m-as afla in momentul respectiv".Sursele consultate de presa bihoreana mai arata ca dedesubtul declaratiei este faptul ca Bolojan intentioneaza sa ajunga ordonator de credite la nivel judetean, din postura de sef al Consiliului Judetean Oradea, pentru a putea debloca si problema investitiei la aeroport.