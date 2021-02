Sedinta la Consiliul General al Capitalei: Suspendarea PUZ-urilor de sector si dizolvarea Companiei Municipale Turistica, pe ordinea de zi

Preluarea Parcului Natural Vacaresti

Audit pentru ultimii ani

* Proiectele de hotarare care aproba planuri urbanistice zonale coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6 ar urma sa fie suspendate pentru o perioada de doi ani . Pe perioada de suspendare, certificatele de urbanism si autorizatiile de construire sau desfiintare emise de primarul Municipiului Bucuresti si de primarii sectoarelor vor respecta prevederile documentatiilor de urbanism anterioare. Prevederile se aplica inclusiv certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire sau desfiintare aflate in curs de emitere la data intrarii in vigoare a hotararii. Dizolvarea Companiei Turistica Bucuresti SA figureaza, de asemenea, pe ordinea de zi a sedintei de vineri. Conform proiectului, Consiliul de administratie al societatii va convoca Adunarea Generala a Actionarilor care va avea pe ordinea de zi dizolvarea societatii. Totodata, va face toate demersurile necesare ca AGA convocata sa aiba loc in maxim 45 de zile de la adoptarea hotararii CGMB. Ulterior aprobarii dizolvarii societatii in AGA, Consiliul de administratie are obligatia de a selecta lichidatorii.* Primarul general al Capitalei ar putea fi imputernicit sa depuna, in numele municipalitatii, dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti . In prezent, parcul se afla in administrarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, institutie publica centrala aflata in subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Potrivit proiectului, primarul general va fi imputernicit sa desfasoare procedurile administrative necesare intocmirii dosarului de candidatura.* Avizarea teraselor amplasate in dreptul cladirilor cu fatade degradate din Centrul Istoric al Capitalei se face conditionat de existenta unei declaratii pe propria raspundere a administratorului operatorului economic, acesta fiind direct raspunzator in eventualitatea aparitiei unor evenimente nedorite, prevede un alt proiect care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta CGMB. Acesta modifica hotararea CGMB nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor in zonele protejate si in perimetrul Centrului Istoric Bucuresti.Totodata, spre deosebire de forma actuala a hotararii, conform careia terasele sezoniere isi desfasoara activitatea in perioada 15 martie - 15 noiembrie, proiectul prevede o extindere a intervalului pe durata intregului an.Avizarea teraselor sezoniere se va face pe lungimea fatadei spatiului, cu pastrarea unui culoar de acces/evacuare din imobil. De asemenea, se poate aviza amplasarea de terase la imobilele invecinate (stanga/dreapta sau vizavi) cu conditia obtinerii acordului scris al proprietarului imobilului in cauza fara a stanjeni eventualele activitati desfasurate si fara a bloca accesul in/din imobil. Se interzice amplasarea, compartimentarea spatiului teraselor cu alte obiecte cu exceptia meselor si scaunelor.* Consilierii municipali ar putea aproba contractarea unor servicii de audit pentru modul in care au fost utilizate resursele financiare si cele umane, in perioada ianuarie 2017 - decembrie 2020, in cadrul aparatului de specialitate si al entitatilor din subordinea primarului general al Capitalei. La final, firmele de audit vor trebui sa intocmeasca un raport care va contine concluzii, recomandari cu privire la eficientizarea utilizarii resurselor umane, precum si, daca va fi cazul, o informare cu privire la existenta unor indicii referitoare la savarsirea unor infractiuni de coruptie.La toate societatile in care municipalitatea este actionar unic sau majoritar se vor stabili urmatoarele obiective suplimentare: capacitatea fiecarei societati de a presta serviciile de interes local stabilite prin actul constitutiv, la standarde de calitate adecvate, cu respectarea unui raport calitate-pret optim; rentabilitatea financiara.* CGMB va mai dezbate un acord de asociere privind continuarea proiectului "Linia telefonica de urgenta pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123", pentru o durata de cinci ani. Acordul ar urma sa se incheie intre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", Asociatia de Suicidologie si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.* Un alt proiect vizeaza digitalizarea patrimoniului bucurestean, prin realizarea unui circuit al monumentelor cu ajutorul codurilor QR, cheltuielile urmand sa fie cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For Public. Proiectul presupune instalarea unor insemne descriptive impreuna cu un cod QR unic in dreptul fiecarui monument aflat in proprietatea Municipiului Bucuresti si administrarea Directiei Generate de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For Public. Prin scanarea codului cu ajutorul oricarui dispozitiv mobil cu conexiune la internet, se va accesa o baza de date online, pe un site public, putandu-se afla descrierea detaliata a monumentului, a autorilor si istoricului si localizarea exacta pe harta. Se mai au in vedere posibilitatea traducerii site-ului in toate limbile de larga circulatie internationala si asigurarea de alte functionalitati, precum trimiterea unor sesizari cu privire la starea monumentului.