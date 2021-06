Tanczos, referitor la problema ursilor: Reprezentantii ONG-urilor au inteles situatia in care ne aflam si urgenta cu care trebuie sa actionam

"A fost o intalnire deosebit de constructiva si ma bucur ca reprezentantii ONG -urilor au inteles situatia in care ne aflam si urgenta cu care trebuie sa actionam. Am auzit multe idei foarte bune astazi si le-am cerut colegilor din Minister sa le integreze de indata. Suntem pe calea cea buna, vom continua sa lucram alaturi de adevaratii specialisti din societatea civila si vom veni impreuna cu un pachet de masuri care sa rezolve aceasta problema care, din pacate, afecteaza zi de zi o buna parte din populatia Romaniei", a afirmat Tanczos.La intalnire a participat, in calitate de invitat, viceprim-ministrul Kelemen Hunor , secretarul de stat pentru biodiversitate Robert Szep, alaturi de specialistii din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, precum si reprezentantii ONG-urilor WWF-Romania, ACDB, Milvus Group, Federatia Coalitia Natura 2000 Romania si Conservation Carpathia.In cadrul discutiilor, au fost prezentate propunerile pentru noul proiect de act normativ care vizeaza masuri rapide de interventie - in maxim 24 ore - pentru cazurile de atacuri ale ursilor periculosi.''Toti participantii au apreciat, in unanimitate, necesitatea unei proceduri rapide si eficiente de interventie, astfel incat integritatea si viata omului sa fie protejata. In acelasi timp, reprezentantii societatii civile au solicitat informatii suplimentare cu privire la modul in care se va realiza interventia de urgenta si la criteriile care vor diferentia actiunile de preventie si cele de interventie. In incheierea intalnirii, participantii au convenit sa sprijine initiativa MMAP si sa contribuie, dupa caz, la elaborarea si finalizarea proiectului de act normativ, in vederea gestionarii eficiente a situatiilor de criza provocate de ursii-problema", se mai spune in postare.Numarul alertelor raportate la 112 cu privire la atacurile ursilor a ajuns sa fie, in iunie, de 30-40 pe zi, iar problema ia amploare fapt pentru care trebuie sa elaboram cadrul legal pentru interventii imediate, a scris, marti, pe propria pagina de Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos "Aproape ca nu trece zi fara sa auzim de victime omenesti. Problema a luat amploare, iar ministerul trebuie sa elaboreze cadrul legal pentru interventii imediate. Din fericire, sunt din ce in ce mai multi cei care constientizeaza gravitatea situatiei, atat la nivel parlamentar, cat si la nivelul Guvernului. In urmatoarele zile vom continua discutiile pe acest subiect", a punctat Tanczos.Ministrul Mediului a declarat, luni, ca propunerea legislativa privind interventia imediata in cazul ursilor care vin in zonele locuite va fi discutata in coalitia de guvernare si a punctat ca obligatia ministerului este sa apere cetatenii. Acesta a aratat ca oamenii din judetele unde se inregistreaza atacuri ale ursilor sunt "sub teroare", iar fenomenul devine din ce in ce mai periculos.Tanczos a vorbit si de faptul ca numarul ursilor a crescut constant, dupa 2016, cu 7-8 procente in fiecare an.