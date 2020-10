Tariceanu, despre interzicerea pelerinajului la Sf. Cuvioasa Parascheva: Grava incalcare a libertatii religioase a romanilor

"Astazi ar fi trebuit sa fie pelerinajul de la Iasi cu ocazia Sfintei Cuvioase Parascheva. Guvernul Orban a hotarat, peste noapte, ca anul acesta pelerinajul nu se tine. In opinia mea, este o grava incalcare a libertatii religioase a romanilor. Vad ca a devenit o obisnuinta ca Iohannis si Orban sa intervina in viata credinciosilor, in special a celor ortodocsi", a scris Tariceanu, miercuri, pe Facebook El sustine ca decizia de a nu se mai desfasura acest pelerinaj ar fi trebuit anuntata din timp."Nu pot sa nu compar felul in care Guvernul PNL ia asemenea decizii si felul in care alte guverne isi anunta credinciosii de anularea unor asemenea evenimente majore. Luati de exemplu cazul celui mai mare pelerinaj musulman, cel de la Mecca. Milioane de musulmani strabat mii de kilometri ca sa ajunga acolo. Credeti ca guvernul saudit le-a spus de pe azi pe maine ca pelerinajul nu se mai tine? Nu! Le-au spus cu luni de zile in avans, tocmai pentru ca oamenii sa stie. La fel este cazul pelerinajului hindus de pe malurile Gangelui. Asta inseamna respect pentru oameni, pentru credinta lor. Asta inseamna sa-ti pese mai mult de ei decat de voturile lor. Nu uitati ca de Paste domnul Iohannis ne-a spus sa stam in case sau dupa sarbatorile pascale vor fi inmormantari! Pe scurt, Iohannis si Orban ne spun asa: pelerinajele religioase sunt interzise, dar pelerinajele la vot sunt permise!", a adaugat Tariceanu.Liderul ALDE le-a transmis credinciosilor ca, desi "nu se afla alaturi de ei la Iasi, se gandeste la ei"."Este anul in care nu sunt la Iasi alaturi de credinciosii ortodocsi, dar asta nu inseamna ca nu ma gandesc la ei. Fie ca Sfanta Cuvioasa Parascheva sa ne ocroteasca si sa ne calauzeasca in vremurile acestea", a mai scris Tariceanu.