Tariceanu, despre majorarea pensiilor: "Ma tot gandesc cum sa-i convingem pe Iohannis si Orban ca marirea pensiilor cu 40%, cat prevede legea, nu este negociabila"

"Ma tot gandesc cum sa-i convingem pe Iohannis si Orban ca marirea pensiilor cu 40%, cat prevede legea, nu este negociabila. Le tot explic ca 14%, cat vor ei sa dea, nu acopera nici maririle de preturi sau ca o marire integrala va salva zeci sau poate sute de mii de locuri de munca, dar cei doi nu par sa inteleaga sau sa fie miscati de argumentele mele", a scris, marti, pe Facebook , Clin Popescu Tariceanu.Potrivit acstuia, o marire de 14% (in loc de 40%) "inseamna ca respectati legea doar in procent de 35%"."Pedeapsa pentru voi este ca meritati ca si pensionarii sa respecte tot 35% din ordinele pe care voi le dati. Daca de vorba buna nu intelegi poate intelegeti de frica! Asta inseamna ca in rectificarea anuntata de Guvernul Orban avem de a face cu o noutate: taierea bugetului de pensii! De ce? Pentru ca in bugetul asigurarilor sociale de stat sunt prevazute sumele necesare maririi pensiilor cu 40% daca ne luam dupa ce spunea Orban pe 16 decembrie 2019 ("am prevazut sumele necesare pentru cresterea de la 1 septembrie a pensiilor, asa cum dispune legea"), dar si cum confirma si Citu in aprilie ("majorarea pensiilor cu 40% ramane prevazuta in buget")", a mai scris Tariceanu.Potrivit acestuia, "orice rectificare negativa pe care o va face Guvernul Iohannis - Orban inseamna ca, de fapt, ei fura banii pensionarilor si ii indreapta spre contracte dubioase date cu dedicatie firmelor de partid ".