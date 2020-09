Tariceanu solicita din nou amanarea inceperii scolii pana dupa alegerile locale

"Ludovic, te joci cu focul! Toti (parinti, elevi si dascali) vedem haosul in care vrei sa inceapa scoala! In loc sa vezi si sa recunosti acest lucru, insisti sa ne trimiti copiii la cursuri in conditii de insecuritate. Petreci mai mult timp in campanie electorala decat sa te gandesti la solutii pentru scoala si ne spui sa ne trimitem copiii la scoala pe riscul nostru. Pai, daca ii trimitem pe riscul nostru si voi nu faceti nimic, la ce naiba mai avem nevoie de guvernul vostru? Te simti pe cai mari pentru ca ai reusit sa cumperi cativa parlamentari ca sa scapi de motiune ? Nu te simti, pentru ca nu vei putea sa cumperi 10 milioane de parinti, elevi si dascali si nu vei scapa de furia lor daca vei continua sa-ti bati joc de felul in care incepe scoala", a scris Tariceanu, miercuri, pe Facebook Liderul ALDE propune chiar suspendarea campaniei electorale pana cand guvernantii organizeaza inceperea scolilor in siguranta."Iti mai spun inca o data: amana inceperea scolilor pana dupa alegerile locale. Luati-va niste timp ca sa va organizati mai bine. Aduceti mastile pentru cei care au nevoie. Asigurati-va ca in toate scolile exista apa si sapun, ca sa nu zic de dezinfectant. Faceti protocoale clare pentru situatiile cand clase sau scoli vor deveni focare. Spuneti-le parintilor ce au de facut daca li se va infecta copilul. Si daca ti-e frica de faptul ca ceilalti vor lua un avans in alegeri, putem merge pana la a suspenda campania electorala ca sa va dam sansa de a organiza cum trebuie ziua de 14 septembrie. Este un sacrificiu perfect acceptabil pentru noi daca voi va apucati, in sfarsit, de treaba", a adaugat Tariceanu.