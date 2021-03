Senatorul Claudiu Tarziu: "AUR, acuzat nefondat ca este un partid neo-fascist si antisemit. Orice calomnie impotriva AUR e si impotriva Romaniei"

"Romania este victima unei operatiuni de compromitere speciale, desfasurate de forte mai mult sau mai putin vizibile, o operatiune care vrea sa transforme statul roman intr-un stat xenofob, rasist si antisemit. O operatiune care in acest sens a luat ca prima tinta Partidul AUR. AUR este acuzat, de la cel mai inalt nivel, ca este un partid neo-fascist, antisemit (...). Niciun document programatic al nostru nu arata ca am fi astfel.Mi se pare extrem de grav ca persoane care detin functii inalte in statul roman vehiculeaza astfel de asertiuni, astfel de calomnii impotriva AUR si deci a Romaniei, pentru ca Partidul AUR este a patra forta politica in Romania, este un partid parlamentar, iar daca in Parlament a patruns un astfel de partid care merita pus la stalpul infamiei, inseamna ca si Romania trebuie pusa la stalpul infamiei, ceea ce este de neacceptat", a sustinut Tarziu, in plenul Senatului.El a adaugat ca cei care acuza in mod gratuit si nefondat sunt la fel de vinovati ca cei care se dovedesc a fi antisemiti, xenofobi si rasisti."Consideram noi, AUR, ca persoanele care acuza in mod gratuit si nefondat orice formatiune si orice persoana de antisemitism, rasism si xenofobie se face la fel de vinovata ca o persoana care dovedeste antisemitism, xenofobie si rasism", a afirmat liderul AUR.