Crestere substantiala a taxei de parcare in Bucuresti. Nicusor Dan: primarii de sector au cerut majorari

Potrivit initiativei, cresterile vor avea loc incepand cu anul 2022.Hotararea, adoptata cu 34 de voturi "pentru", 18 "impotriva" si o abtinere, prevede urmatoarele valori ale taxei: zona A - 600 de lei/an/vehicul, zona B - 500 de lei/an/vehicul, zona C - 400 de lei/an/vehicul, zona D - 300 de lei/an/vehicul. Proiectul prevedea cresterea taxelor si impozitelor locale cu 2,6% in 2022, conform ratei inflatiei. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a formulat insa mai multe amendamente , care au fost adoptate, printre care unul privind valoarea acestei taxe. El a explicat ca primarii de sector au cerut majorari pentru taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcari de resedinta.Liderul grupului PSD in CGMB, Aurelian Badulescu, a sustinut ca ar trebui consultati bucurestenii privind aceste tarife. "Nu trebuie sa intrebam bucurestenii? Si de ce pe an? Daca eu sunt proprietarul masinii doar 4 luni pe an si dupa aceea vreau sa o vand , cum imi iau eu diferenta de bani?", a sustinut Badulescu.Viceprimarul Stelian Bujduveanu a atentionat ca nu se poate face un referendum local privind marirea sau micsorarea de taxe sau impozite. "Aceasta solicitare a venit din partea Primariilor de sector si Bucurestiul functioneaza ca un singur oras si atunci e bine sa fie ascultati primarii de sector", a explicat Bujduveanu.Primarul general a mai solicitat eliminarea taxelor pentru eliberarea de duplicate in cazul avizului de urbanism si pentru eliberarea de copii in format A3 si A4 dupa documente solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public."E vorba de informare de interes public si nu trebuie sa impovaram cetatenii care doresc sa obtina informatii publice de la noi sau de la primariile de sector", a spus Nicusor Dan.